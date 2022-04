Garmin Forerunner 255 è lo sportwatch del colosso statunitense economico atteso quest’anno. Ci sono buone probabilità che lo vedremo a stretto giro di posta, probabilmente nella prima metà dell’anno assieme quantomeno al modello di punta Garmin Forerunner 955.

Ma se di quest’ultimo le indiscrezioni si ripetono già da parecchio, del più economico 255 è sostanzialmente questa la prima occasione in cui se ne ode parlare. La novità più interessante riguarda il fatto che dovrebbe arrivare in ben quattro versioni e due misure: una più piccola, Forerunner 255s e una (finalmente) dal diametro ben superiore, Forerunner 255. Ma vediamo i dettagli e quello che sappiamo.

Cosa aspettarci da Garmin Forerunner 255 e 255s

Quanto segue arriva da una fonte, sconosciuta ma giudicata affidabile, di the5krunner, secondo cui l’ormai vecchiotto Garmin Forerunner 245 sta per essere pensionato da un modello disponibile in due misure, e con opzioni ideali per chi vuole spendere il meno possibile.

In base a quanto emerso, dovremmo avere quattro modelli per due versioni: Garmin Forerunner 255 Music e Wi-Fi (e una versione spoglia di entrambi) e Garmin Forerunner 255s Music e Wi-Fi (idem).

Dietro questa differenziazione, che di primo acchito potrebbe sembrare immotivata, ci sono delle ragioni decisamente comprensibili. Prima di tutto, la necessità piuttosto comune di dimensioni della cassa maggiori, visto i soli 42,3 mm del Forerunner 245. E il perché dei due modelli senza musica e connettività Wi-Fi, oggi che paiono dei veri e propri must-have? Per poter continuare ad offrire un prodotto più economico, per chi vuole semplicemente uno smartwatch per correre, e non necessita della possibilità di archiviare la musica o di usufruire del Wi-Fi (scelta nient’affatto insolita credetemi, ndr). D’altronde fra il Forerunner 245 e la versione Music (con anche il Wi-Fi) ci ballano 50 euro di differenza, che non sono pochi.

Comunque, a parte questa breve digressione, il nocciolo della questione sta proprio nel fatto che le misure sarebbero due. Garmin Forerunner 255 sarebbe largo 47 mm (come un 945 per intenderci), mentre Garmin Forerunner 255s misurerebbe 42 mm di diagonale, praticamente come il modello attualmente in gamma. È dunque chiaro che la versione più grande risolverebbe seduta stante il problema dell’autonomia non particolarmente eccelsa di quest’ultimo.

Né le dimensioni degli schermi, che presumiamo siano rispettivamente pari a 1,3″ (260 x 260 pixel) e 1,2″ (240 x 240 pixel), né l’assenza di eventuali pannello OLED vengono menzionati dalla fonte, ma questo è quello che possiamo aspettarci da un prodotto come Garmin Forerunner 255/255s, economico, senza fronzoli e che probabilmente arriverà con qualche funzione in più mutuata dai suoi sodali più costosi (e recenti).

Ma considerato che il modello precedente sta per compiere 3 anni (il lancio segna la fine di aprile 2019), non c’è da escludere che Garmin tolga i veli da tutta la serie di nuovi Forerunner nel giro di qualche giorno. Staremo a vedere, vi terremo aggiornati.

