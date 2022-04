A distanza di mesi dalle prime indiscrezioni dal sapore ufficiale, Garmin Forerunner 955 ci ricasca di nuovo, beccato stavolta non sul sito web Garmin ma su quello di un rivenditore svedese da cui emerge una novità piuttosto interessante: l’eventualità di una versione Solar. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli emersi.

Garmin Forerunner 955 Solar spunta online per errore

Garmin Forerunner 955 è uno degli sportwatch più attesi del produttore statunitense, modello di punta degli orologi dedicati alla corsa (e non solo). E visto che 945 è già in giro da un bel po’, dalla primavera del 2019 per la precisione, è lecito aspettarsi un suo erede, che con tutta probabilità sarà proprio quello che è spuntato un paio di volte in questi ultimi mesi.

La prima, già citata poc’anzi, è stata la più clamorosa, sia per via della provenienza (lo stesso sito web ufficiale di Garmin), sia perché trapelavano parecchi dettagli, in primis la presenza di un modulo LTE e il prezzo (1049 dollari australiani che al cambio attuale sono circa 718 euro).

La seconda, quella di cui si parla in queste ore, riguarda invece il sito web di un rivenditore svedese, da cui spunta una pagina dedicata a Garmin Forerunner 955 in cui si evince la dicitura “Solar“. Per chi non lo sapesse, si tratta di una variante disponibile per alcuni sportwatch di Garmin (le serie Fenix 7 e Instinct 2 ad esempio), ma non ancora per un Forerunner, una chicca che permette di godere di un’autonomia maggiore in maniera più o meno tangibile a seconda di quanto lo si utilizza all’aria aperta.

Essendo uno sportwatch pensato per l’outdoor sarebbe questa una novità di sicuro interesse per molti, una versione che, ci aspettiamo costi di più rispetto a un Garmin Forerunner 955 per così dire standard. Ma per il momento non è emerso ancora nulla di ufficiale, anche se a questo punto, considerando quanto emerso e considerando anche la data di lancio del modello precedente (fine aprile 2019), non escludiamo un prossimo debutto.

