Il HUAWEI Store lancia una promozione in vista della festa della mamma, promettendo di aiutarvi a trovare “i regali perfetti per le vostre mamme”.

All’interno della promozione, valida fino al 10 maggio, HUAWEI ha incluso prodotti provenienti da ogni parte del proprio ecosistema, dagli smartphone fino ad arrivare ai notebook.

HUAWEI Store: sconti su tanti prodotti per la festa della mamma

Il produttore cinese HUAWEI gioca d’anticipo rispetto alla festa della mamma (8 maggio), proponendo ai potenziali clienti, in cerca del regalo perfetto per la propria mamma, sconti su tantissimi dei propri prodotti da oggi, 29 aprile 2022, fino al prossimo 10 maggio 2022.

Le offerte sono valide online, sul HUAWEI Store, negozio ufficiale del produttore cinese: HUAWEI offre la consegna gratuita in due giorni, la possibilità di effettuare resi (gratuitamente) entro 14 giorni e la possibilità di pagare gli acquisti in 3 rate.

In ognuna delle categorie di prodotti presenti sul HUAWEI Store, sono indicati alcuni prodotti come perfetti per essere regalati alle mamme, in occasione della festività che vuole celebrarle. Nel prosieguo dell’articolo, vi riporteremo le offerte pensate da HUAWEI in occasione della festa della mamma.

Festa della mamma: le migliori offerte proposte da HUAWEI

Per quanto concerne i prodotti in offerta, si passa dagli ultimi smartphone top gamma HUAWEI P50 Pro e HUAWEI P50 Pocket, offerti in sconto e con ulteriore possibilità di acquistare prodotti in accoppiata ad un prezzo ancora più conveniente, agli indossabili, come lo smartwatch HUAWEI WATCH 3 Pro o le cuffie true wireless come le HUAWEI FreeBuds 4, per arrivare ai prodotti informatici come tablet, notebook (ad esempio lo HUAWEI MateBook X Pro) ma anche gli elegantissimi monitor.

Sul HUAWEI Store, oltre alle offerte per la festa della mamma, che vi ricordiamo saranno valide fino al prossimo 10 maggio, sono presenti offerte, con sconti fino al 50%, su quasi tutto il catalogo, in occasione degli “Spring Deal”.

Tutte le offerte attive sul HUAWEI Store

