Il seguito del film con i più alti incassi della storia del cinema è stato finalmente annunciato da Disney al CinemaCon e si chiamerà Avatar 2: The Way of Water.

La pellicola tanto attesa quanto rinviata uscirà nelle sale il 16 dicembre 2022 e il primo trailer verrà mostrato insieme a Doctor Strange nel Multiverso della Follia che debutterà il prossimo 6 maggio.

Avatar 2: The Way of Water debutterà il 16 dicembre

Secondo la sinossi del film di James Cameron, Avatar 2: The Way of Water è ambientato più di un decennio dopo gli eventi di Avatar e inizia con il racconto della storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), passando per le difficoltà che la inseguono, le distanze che i membri cercano di mantenere l’un l’altro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono.

Vale la pena ricordare che anche le successive tre pellicole di Avatar sono in lavorazione e usciranno circa due anni dopo il film precedente.

Il primo Avatar è uscito nel 2009 e rimane uno dei film più redditizi di tutti i tempi. Non a caso Disney ha anche annunciato che il 23 settembre 2022 rilascerà in tutto il mondo una versione di Avatar con suoni e video rimasterizzati.

