Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento 2.2215.1 di WhatsApp per Windows per tutti gli utenti che testano in anteprima le funzionalità della popolare app di messaggistica su PC dotati del sistema operativo Windows 10 e Windows 11.

Nonostante continuino i lavori per implementare nel client desktop funzionalità già presenti all’interno delle controparti per Android e iOS di WhatsApp, il nuovo aggiornamento nasconde dei riferimenti ai sondaggi, una funzionalità ancora in via di sviluppo ma già scovata nella versione per iPhone della popolare app di messaggistica.

WhatsApp per Windows: lavori in corso per i sondaggi

Dopo avere avvistato, in varie fasi dello sviluppo, i lavori per portare i sondaggi su WhatsApp per iOS (avvistati nelle versioni beta 22.6.0.70 e 22.8.0.72 dell’app), grazie al portale specializzato WaBetaInfo possiamo farci un’idea di come si potranno creare i sondaggi anche in WhatsApp per Windows, dal momento che la funzionalità è stata avvistata nella nuova versione beta 2.2215.1 dell’applicazione.

Per chi non lo sapesse, WhatsApp sta lavorando per implementare la funzionalità sondaggi, tramite la quale permetterà agli utenti di sottoporre un vero e proprio sondaggio ad altri membri di un gruppo, ponendo loro una domanda e suggerendo le possibili risposte (da 2 fino a un massimo di 12 opzioni).

Anche i sondaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, vero e proprio pallino del team di sviluppo di WhatsApp: pertanto, né WhatsApp né nessun altro potranno leggerne il contenuto.

La funzionalità è ancora pienamente in via di sviluppo e non è ancora noto nemmeno quando gli sviluppatori potranno mettervi le mani addosso, tanto su ai membri di un gruppo quanto sulle controparti per Android e per iOS: viste le crescenti manifestazioni della funzionalità, non dovrebbe mancare molto tempo prima che arrivino almeno nelle versioni beta dell’app.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp Beta per Windows

Per provare WhatsApp per Windows 2.2215.1.1 e testare in anteprima le novità che verranno introdotte nei futuri aggiornamenti di WhatsApp per i PC dotati degli ultimi due sistemi operativi di Microsoft, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti dal Microsoft Store, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

