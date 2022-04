Come anticipato da un evento del mese scorso, ieri Sennheiser ha presentato la terza generazione delle sue cuffie di punta. Le nuove true wireless Sennheiser Momentum True Wireless 3 riprendono molte delle ottime qualità del modello precedente e vengono lanciate a un prezzo inferiore di 50 dollari rispetto a quello delle Momentum True Wireless 2.

Caratteristiche delle cuffie Sennheiser Momentum True Wireless 3

La principale novità delle nuove cuffie true wireless di Sennheiser è la rinnovata cancellazione attiva del rumore (ANC) che ora ascolta continuamente il rumore ambientale per sopprimerlo in tempo reale.

In pratica le cuffie regolano automaticamente l’ANC in base al rumore ambientale senza la necessità di modificare manualmente alcuna impostazione.

L’altra differenza rispetto al modello precedente riguarda il design, visto che le cuffie Sennheiser Momentum True Wireless 3 ora sfoderano un pannello touch di forma più quadrata.

L’azienda afferma che l’eccellente qualità del suono è rimasta invariata grazie al suo trasduttore True Response abbinato a driver dinamici da 7 mm in grado di produrre un suono coinvolgente con bassi profondi, medi naturali e alti dettagliati.

Come in precedenza, l’app Smart Control dell’azienda offre la possibilità di modificare l’equalizzazione, mentre una funzione di personalizzazione del suono fornisce un test dell’udito per adattare l’audio alle orecchie di chi le indossa.

Le cuffie Momentum True Wireless 3 supportano i codec adattivi AAC, SBC e aptX con latenza ridotta in contesti come giochi e streaming video.

Sennheiser afferma che le nuove cuffie ora utilizzano una configurazione a tre microfoni su ciascun auricolare per migliorare la qualità delle chiamate e offrono controlli touch personalizzabili per un facile accesso agli assistenti audio e vocali.

Il dispositivo indossabile mantiene il grado di resistenza all’acqua di grado IPX4 del precedente modello e la stessa batteria da sette ore di autonomia, con tre ricariche aggiuntive tramite l’astuccio per un totale di 28 ore di ascolto. La custodia supporta anche la ricarica wireless, oltre a quella via cavo USB-C.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Sennheiser Momentum True Wireless 3

Le cuffie Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono disponibili per il preordine nelle tre opzioni di colore nero, bianco e grafite con spedizioni previste a partire dal 10 maggio e costano 249,95 dollari.

