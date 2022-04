La Chevrolet Corvette, uno dei modelli più iconici del panorama automobilistico mondiale, sembrerebbe pronta ad abbracciare il suo lato elettrico. Secondo quanto dichiarato da General Motors il veicolo sportivo verrà lanciato in una versione ibrida nei primi mesi del 2023 per poi venire seguito da un modello completamente elettrico in seguito.

L’annuncio è arrivato dal presidente di General Motors, Mark Reuss, il quale ha svelato l’arrivo di una Corvette ibrida per il 2023 ma non ha commentato su una data di lancio del modello totalmente elettrico anche se ha tenuto a precisare che “Arriverà molto presto”.

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2 — Chevrolet (@chevrolet) April 25, 2022

Corvette elettrica: continua la rivoluzione EV di General Motors

Per gli appassionati del settore la Corvette è un modello sinonimo di motore a combustione con prestazioni elevate e classici rumori da auto sportiva e questa conversione all’ibrido prima, e all’elettrico poi, potrebbe far storcere qualche naso. Una notizia del genere però non dovrebbe stupire gli stessi appassionati e addetti ai lavori poiché è chiara da tempo la strategia di elettrificazione di General Motors che si è posta l’obiettivo di vendere esclusivamente EV entro il 2035 grazie a un massiccio investimento di 35 miliardi di dollari.

La Corvette, infatti, si va ad affiancare ad altri modelli del produttore statunitense che passeranno (o sono già passati) all’elettrico come: Hummer, Cadillac Lyriq e le Chevrolet Blazer ed Equinox per citarne alcuni.

L’investimento e l’impegno di General Motors va di pari passo con quello del resto del panorama automobilistico il quale punta a completare la rivoluzione dell’elettrico avviata da Tesla non solo per meri motivi ambientali ma anche per soddisfare consumatori e investitori. È, infatti, nota da tempo la pressione esercitata da Wall Street nei confronti degli storici produttori di automobili nel completare la conversione ai veicoli elettrici al fine di competere con Tesla, leader indiscusso del settore.

