La nota catena della grande distribuzione Unieuro ha lanciato una nuova promozione a tema Samsung, proponendo in offerta per 10 giorni, fino al prossimo 1 maggio 2022, tantissimi prodotti tecnologici (e non solo) del produttore sudcoreano.

Con i Samsung Dream Days, questo il nome della promozione, potrete portarvi a casa tutto il meglio della tecnologia a marchio Samsung a prezzi decisamente convenienti: scopriamo le migliori offerte su TV, informatica, cuffie ed elettrodomestici che rientrano all’interno della promozione.

Unieuro sconta per 10 giorni i prodotti a marchio Samsung

Come dicevamo in apertura, grazie ai Samsung Dream Days di Unieuro si potranno acquistare per 10 giorni, fino al prossimo 1 maggio 2022, tantissimi prodotti dello sterminato ecosistema a marchio Samsung.

La promozione prevede due sotto-sezioni chiamate “sconto IVA” e “doppio sconto IVA”, con la seconda pensata ad hoc per i climatizzatori e per i grandi e piccoli elettrodomestici del produttore sudcoreano; la prima, invece, viene applicata su prodotti di telefonia, informatica, TV e audio.

Oltre a queste due sotto-sezioni, sono attive anche le offerte della Samsung Week, su una discreta selezione di prodotti.

Non mancano i classici servizi accessori come il ritiro in negozio, vari metodi di consegna, l’installazione del prodotto, i finanziamenti e l’assistenza aggiuntiva.

Le migliori offerte dei Samsung Dream Days di Unieuro

In questa sezione vi riportiamo quelle che, a nostro avviso, sono le migliori offerte tra tutte quelle che rientrano all’interno della promozione.

Vi riporteremo la nostra selezione suddividendo i prodotti per categoria di appartenenza ed elencandoli in ordine decrescente di prezzo.

Migliori offerte – TV

C’è veramente l’imbarazzo della scelta tra le TV Samsung in promozione: si parte da quelle enormi con diagonale da 85″ ma vi sono anche valide alternative più compatte.

Migliori offerte – Informatica

Tra le offerte della sezione informatica, troviamo tanti notebook e tablet della serie Samsung Galaxy, come i più recenti Galaxy Book2 e il potentissimo Galaxy Tab S8 Ultra, oltre a varie periferiche di archiviazione e a un buon numero di monitor per tutte le esigenze.

Migliori offerte – Audio

In questa sezione troviamo tantissime cuffie, tra quelle bluetooth classiche o le true wireless della serie Galaxy Buds, come le Galaxy Buds Pro o le Galaxy Buds2.

Migliori offerte – Elettrodomestici

Sono tantissimi anche gli elettrodomestici, grandi e piccoli, di Samsung proposti in offerta. Tra questi ve ne segnaliamo alcuni piuttosto smart.

Quelli proposti erano solo un assaggio di tutti prodotti in offerta da Unieuro in occasione dei Samsung Dream Days che, vi ricordiamo, termineranno il prossimo 1 maggio. Per scoprire tutte le offerte che rientrano nella promozione e maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

