La promozione della Banca ING Direct che permette di ottenere in regalo, dunque in maniera completamente gratuita, un buono Amazon del valore di 100 euro, non è inedita, ma ogni volta che viene riproposta merita di essere tenuta in considerazione. Questo anche per via della semplicità con la quale il regalo può essere ottenuto: non bisogna fare altro che aprire un ING Conto Corrente Arancio e attivarlo facendo un versamento di qualsiasi somma, nel rispetto delle tempistiche della promozione.

Buono Amazon da 100 euro con ING: ecco come fare

La pagina ufficiale dedicata della banca ING Italia comprende tutte le informazioni in merito all’iniziativa promozionale in argomento, in ogni caso è opportuno andare a riepilogare quelle essenziali.

In primo luogo partiamo col dire che tutti coloro i quali decideranno di aprire un Conto Corrente Arancio di ING entro e non oltre il 28 aprile 2022 avranno diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. Tale buono regalo potrà essere speso dal cliente per acquistare qualsivoglia prodotto dello sconfinato catalogo di Amazon, a patto ovviamente di rispettare le consuete regole di utilizzo dei buoni regalo Amazon leggibili a questa pagina.

Di seguito trovate riepilogati i pochi passaggi fondamentali per approfittare della promozione di ING:

Aprire un Conto Corrente Arancio dalla pagina dedicata alla promozione entro il 28 aprile 2022; Attivarlo accreditando una somma di qualsiasi cifra (ad esempio tramite un bonifico da un altro conto) entro il 16 maggio 2022; Attendere l’erogazione automatica del buono Amazon da 100 euro. Il tutto avverrà tramite comunicazioni via email.

Come viene chiaramente spiegato nel regolamento dell’iniziativa, l’erogazione del premio avverrà entro 180 giorni dalla conclusione della promozione, fissata al 16 maggio 2022. Una volta verificato il requisito di attivazione del conto entro tale data, chi avrà diritto al regalo riceverà una mail dove dovrà confermare la volontà di riceverlo entro 90 giorni.

Costi Conto Corrente Arancio di ING Italia

L’immagine riportata di seguito riporta i principali costi di Conto Corrente Arancio di ING Italia e, come potete notare, la parte più interessante di tale conto è che lo stesso è quasi completamente gratuito: non sono previsti costi di apertura né di gestione del conto; gli unici costi ai quali i clienti dovranno eventualmente fare fronte riguardano i casi di prelievo (0,75 euro) e di bonifici fatti al telefono (2,50 euro).

Pertanto, coloro i quali sceglieranno di usare il conto aperto con ING Italia ad esempio per accreditare lo stipendio o la pensione, non dovranno sorbirsi alcun costo, vista la possibilità di attivare, gratuitamente, il Modulo Zero.

In aggiunta a questo, è sufficiente dare una lettura a condizioni e regolamento per rendersi conto di come non sia previsto alcun limite di tenuta del conto corrente.

Insomma, se avete letto tutto e volete approfittare subito dell’iniziativa promozionale di ING Italia, non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante e procedere all’apertura e all’attivazione del conto seguendo la procedura indicata:

Attiva Conto Corrente Arancio di ING Italia (Promo Buono Amazon da 100 euro)

