Il servizio Apple Pay sta aggiornando le funzionalità di prevenzione delle frodi per alcune carte. Come notato dagli utenti di Twitter e da 9to5Mac la novità viene annunciata tramite un badge di notifica nell’app Wallet che informa di questa funzione di prevenzione avanzata delle frodi.

Il messaggio di Apple spiega che per le carte con una maggiore prevenzione delle frodi, quando l’utente tenta una transazione online o in-app, il suo dispositivo valuterà le informazioni sul suo ID Apple, dispositivo e posizione (se ha abilitato i servizi di localizzazione) per migliorare le valutazioni della prevenzione delle frodi.

Apple Pay migliora le funzionalità di prevenzione delle frodi in base al dispositivo, alla posizione e altro

Apple afferma che condividerà anche delle valutazioni sulla prevenzione delle frodi e informazioni sulla transazione, come l’importo dell’acquisto, la valuta e la data, con il circuito della carta di pagamento dell’utente. Inoltre, gli utenti riceveranno un avviso relativo alle migliorie sulla prevenzione delle frodi quando le aggiungono per la prima volta ad Apple Pay e quando avviano la prima transazione online o in-app.

Infine, Apple avverte che per impedire la condivisione delle valutazioni di prevenzione delle frodi con la rete della carta di pagamento dell’utente è possibile selezionare un’altra carta.

Al momento questa funzionalità non sembra essere disponibile per le carte American Express o MasterCard, sebbene sia disponibile per alcuni utenti Visa in tutto il mondo.

Potrebbe interessarti: Con Breakout Apple potrebbe pian piano diventare una finanziaria globale