Google ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda il sistema di cookie in Europa. Non si tratta (per il momento) dell’annunciata rivoluzione che riguarderà l’introduzione del nuovo sistema che sostituirà i Cookie di terze parti, modificando gli equilibri della raccolta dei dati e del tracciamento degli utenti. Con questa nuova modifica, infatti, Google si allinea alle direttive della CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) avviando una serie di modifiche alla gestione dei Cookie in Europa. Ecco i dettagli completi:

Google annuncia una modifica al sistema di gestione dei cookie in Europa

Con un post sul suo blog ufficiale, che trovate linkato in fonte, Google ha annunciato una serie di importanti novità per la gestione dei Cookie per gli utenti europei. Tali novità seguono le ultime regolamentazioni europee sul tema e, in particolare, le direttive fornite dalla commissione francese CNIL. In base a queste direttive, Google ha scelto di avviare una profonda modifica del sistema di Cookie utilizzato per la gestione dei dati degli utenti in Europa.

A breve, infatti, sia il motore di ricerca di Google che YouTube, in Europa, mostrerà un nuovo banner di scelta per quanto riguarda la gestione dei Cookie. Tale banner sarà visualizzabile dagli utenti che utilizzano il motore di ricerca o YouTube senza aver effettuato il login con il proprio account Google oppure utilizzando la modalità Incognito del proprio browser web.

Il nuovo banner, mostrato in anteprima nell’immagine riportata qui di sopra, mostra i tasti “Accetta tutto” e “Rifiuta tutto”. Scegliendo la voce “Più opzioni” sarà possibile verificare, nei dettagli, quali sono i dati raccolti e in che modo saranno poi utilizzati. L’utente potrà contare su varie opzioni di scelta in modo da adeguare la navigazione alle proprie preferenze.

Con le prime due opzioni sarà possibile effettuare delle scelte estreme mentre la terza opzione, nel rispetto di quanto chiesto dalla CNIL, offre agli utenti l’opportunità di effettuare una scelta consapevole e dettagliata in merito all’utilizzo dei Cookie e, più in generale, alla propria esperienza di navigazione. Questa novità è in fase di rollout, partendo dalla Francia, ed arriverà presto in tutta Europa.

Google sottolinea che “non si tratta solo di un nuovo bottone“. Con quest’aggiornamento, infatti, Google punta a ristrutturare l’intero sistema di gestione dei Cookie tramite i siti dell’ecosistema Google. Queste modifiche influenzeranno sia il motore di ricerca che YouTube oltre che i siti ed i creatori di contenuti che li utilizzano per incrementare il successo della propria attività.

Per il futuro, Google rinnova il suo impegno per dar vita ad un “futuro più sostenibile per il web“. L’azienda ha ribadito di essere al lavoro sulla creazione di nuove tecnologie in grado di proteggere la privacy degli utenti e, contestualmente, supportare aziende e sviluppatori nell’utilizzare i canali digitali per migliorare il proprio business, sia nel lungo che nel breve periodo.

