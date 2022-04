Bang & Olufsen ha presentato oggi un paio di cuffie true wireless di pregio, un modello che promette versatilità e tanta qualità. Si chiamano Beoplay EX e costano 400 euro, ragion per cui è doveroso aspettarsi molto sia dal punto di vista della qualità dell’audio, che per il resto. A seguire i dettagli, le caratteristiche tecniche e le peculiarità delle Beoplay EX di Bang & Olufsen.

Le cuffie Bang & Olufsen Beoplay EX nei dettagli

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, dotate di driver al neodimio da 9,2 mm di diametro con risposta di frequenza 20 – 20.000 Hz. Le Bang & Olufsen Beoplay EX possono contare sulla connettività Bluetooth 5.2, su diversi codec audio (SBC, AAC, aptX Adaptive) e su 6 microfoni omnidirezionali per catturare al meglio la voce.

Lato autonomia assicurano fino a 6 ore con ANC (fino a 8 senza), e fino a 21 ore (a volume moderato) nel caso in cui si utilizzi la custodia di ricarica. Le cuffie si ricaricano completamente in circa un’ora e mezza, mentre alla custodia di ricarica (da 380 mAh, invece la batteria degli auricolari è da 70 mAh) serve un quarto d’ora in più (utilizzando la ricarica Qi wireless ci vogliono 2 ore e un quarto).

A livello software, le certificazioni Google Fast Pair, MFi (Made for iPhone), Microsoft Swift Pair e il supporto per l’interfaccia di Apple Watch, le rende molto versatili. La connettività multipoint, che permette di utilizzarle in contemporanea con 2 dispositivi attivi, e la certificazione IP57 che assicura resistenza contro acqua e polvere, fanno il resto.

Uno dei punti di forza delle Bang & Olufsen Beoplay EX è la tecnologia di cancellazione del rumore adattiva, che lavora per rendere il più possibile efficace la gestione del rumore ambientale. E nel caso in cui dovesse servire, c’è la Transparency Mode che riapre le porte al mondo esterno.

Grazie all’app companion è poi possibile personalizzare l’esperienza d’ascolto e non solo. C’è ad esempio l’equalizzatore Beosonic che dà pieno controllo sui diversi parametri relativi e la funzione che gestisce manualmente la cancellazione del rumore e la trasparenza.

Immagini delle cuffie Bang & Olufsen Beoplay EX

Prezzi e disponibilità delle cuffie Bang & Olufsen Beoplay EX

Le cuffie Bang & Olufsen Beoplay EX sono in vendita in tre colori: Anthracite Oxygen, Gold Tone e Black Anthracite. Di listino costano 399 euro, come anticipato, e saranno disponibili all’acquisto a partire dal prossimo giugno, sul sito web ufficiale e presso i principali rivenditori (come Amazon, presumiamo).

