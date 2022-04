Per celebrare la giornata mondiale della quantistica di ieri, il team di Google Quantum AI ha annunciato tramite il blog della società di aver realizzato The Qubit Game per avvicinare le persone al mondo dell’informatica quantistica.

Il World Quantum Day ha lo scopo di aumentare la consapevolezza su questa tecnologia e Google ha voluto contribuire attraverso un gioco che prevede la creazione di un computer quantistico, un qubit alla volta.

The Qubit Game permette di cimentarsi nell’informatica quantistica

Disponibile sul Web, The Qubit Game è stato realizzato da Google in collaborazione con Doublespeak Games e permette di guadagnare punti vincendo le stesse sfide che gli ingegneri quantistici devono affrontare, dal mantenere i qubit freddi al blocco dei raggi cosmici.

Progredendo nel gioco sarà possibile scoprire nuovi aggiornamenti per il proprio computer quantistico e portare a termine grandi progetti di ricerca cambiando la scienza per sempre.

Questo simulatore è stato pensato per gli studenti K-12, tuttavia Google Quantum AI mette a disposizione anche una guida immersiva che tratta alcuni aspetti del calcolo quantistico ed evidenzia i componenti di un computer quantistico.

Google e altre realtà del settore ritengono che l’informatica quantistica aiuterà a risolvere grandi problemi, che vanno dall’aiutarci a capire meglio il mondo simulando i sistemi quantistici alle applicazioni industriali più ampie, come la produzione di energia più efficiente o la progettazione di farmaci per curare le malattie. Se vi interessa l’argomento e volete cimentarvi nei quanti potete provare The Qubit Game qui.

Potrebbe interessarti: Configurazione PC: ecco le migliori configurazioni per fascia di prezzo