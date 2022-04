Annunciato all’inizio di quest’anno in occasione del CES 2022 di Las Vegas, ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition è finalmente pronto per fare il proprio esordio sul mercato.

Così come suggerisce il suo nome, questo laptop si caratterizza per un design ispirato allo spazio ed è stato pensato per gli utenti alla ricerca di un dispositivo che sia in grado di garantire prestazioni di fascia elevata e basta un rapido sguardo alla sua scheda tecnica per rendersene conto.

Le principali caratteristiche di ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition

Ad animare il laptop del colosso asiatico, infatti, troviamo un processore Intel Core i9-12900H (con 14 core e grafica Intel Iris Xe), supportato da un pacchetto di memorie performante: fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB PCIe Gen 4 SSD di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda lo schermo, il nuovo dispositivo di ASUS può contare su un pannello OLED da 14 pollici con aspect ratio 16:10, risoluzione 2,8 K (2.880 x 1.800 pixel), refresh rate a 90 Hz, supporto touch, 100% di DCI-P3, certificazione PANTONE Validated e luminosità fino a 500 nit (con certificazione VESA DisplayHDR True Black 500).

ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition può inoltre contare su un display secondario esterno da 3,5 pollici, sempre con tecnologia OLED ma monocromatico, la cui principale funzione è quella di mostrare tutta una serie di informazioni (come l’autonomia, l’orario, la data, ecc.).

Tra le altre caratteristiche del laptop di ASUS troviamo una colorazione “Zero-G Titanium”, la certificazione MIL-STD-810H, la capacità di resistere in condizioni estreme, due porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A, una porta HDMI, un ingresso jack audio da 3,5 mm, un lettore di schede SD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Windows 11 Pro e un adattatore USB Type-A to RJ45 Gigabit Ethernet nella confezione di vendita.

ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition dovrebbe arrivare sul mercato statunitense tra la fine di aprile e l’inizio di maggio al prezzo di 1.999 dollari.

