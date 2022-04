Nel corso dell’ultimo webinar Meet The Expert, AMD ha dichiarato che le nuove CPU Ryzen 7000 spingeranno l’overclock molto oltre rispetto a quanto possibile fino a oggi.

L’incontro era focalizzato sui futuri processori server EPYC Genoa, ma il Memory Enabling Manager di AMD Joshep Tao ha fatto un’interessante rivelazione sulle CPU Ryzen 7000 destinate al settore desktop.

Le CPU AMD Ryzen 7000 raggiungeranno frequenze finora ritenute impossibili

Il portavoce di AMD ha anticipato che la piattaforma proprietaria Raphael consentirà di raggiungere frequenze finora ritenute impossibili con le nuove capacità di overclock.

È possibile che Tao si riferisse alla tecnologia RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) dedicata alle memorie con cui la società intende sfidare l’XMP di Intel. La prima architettura a supportare il RAMP sarà proprio Zen 4 con i processori Ryzen 7000 e le memorie DDR5.

AMD intende spingere molto più in alto anche la frequenza per le CPU, visto che al CES 2022 l’azienda ha dichiarato di avere in laboratorio prototipi di Ryzen 7000 capaci di toccare i 5 GHz su tutti i core in gaming e con la nuova piattaforma gli esperti di overclock potrebbero tranquillamente superare questo valore.

Infine anche i futuri processori Ryzen compatibili con il socket AM5 (LGA 1718) saranno compatibili con PCI Express 5.0, pertanto possiamo aspettarci un importante incremento delle prestazioni su tutta la linea. Ormai siamo a pochi mesi lancio della nuova serie, previsto nella seconda metà dell’anno.

