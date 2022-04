Settimana piena per Windows 11, che dopo il Patch Tuesday di aprile e le nuove insider build, fa felici gli utenti con un’altra bella e gradita novità. Niente di ufficiale, intendiamoci, ma l’indiscrezione emersa fa ben sperare chi si aspetta che Microsoft cominci a trattare con maggior riguardo la “parte widget” di Windows 11.

Sono emersi infatti nuovi dettagli che lasciano ipotizzare un prossimo debutto dei widget di terze parti, che stando alla fonte, saranno disponibili direttamente sul Microsoft Store. Ciò vorrebbe dire quindi che potremmo scaricarli e aggiornarli direttamente da lì, come si evince dal tweet da cui emerge il tutto.

Widget manifest update shows more evidence of being able to download third party widgets and updates from the Microsoft Store.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/RgBYCq7sgZ

— FireCube (@FireCubeStudios) April 13, 2022