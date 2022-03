Ci siamo quasi. Microsoft ha finalmente svelato le date in cui si svolgerà il Microsoft Build 2022. L’annuale evento della casa di Redmond dedicato agli sviluppatori durerà tre giorni e si terrà dal 24 al 26 maggio 2022. Sebbene non sia specificata la natura dell’evento, ci aspettiamo che la tre giorni venga riproposta, ancora una volta, in forma virtuale.

Vediamo cosa potrebbe riservarci l’evento, al quale ci si potrà registrare a partire dalla fine del mese di aprile.

Nonostante non sia stato ancora rivelato il programma completo del Microsoft Build 2022, è ipotizzabile che questo venga inaugurato dal keynote ricco di informazioni del CEO di Microsoft Satya Nadella; con tutta probabilità, questo sarà il keynote più succulento dell’intero evento.

Non mancheranno, inoltre, un discreto numero di sessioni tecniche dedicate a nuove funzionalità per gli sviluppatori delle varie piattaforme di Microsoft, tra cui, ovviamente, figurano il sistema operativo Windows ed il browser Microsoft Edge.

Microsoft Build 2022 sarà principalmente incentrato su Azure, Microsoft 365, Visual Studio e gli alti strumenti messi a disposizione degli sviluppatori, con l’obbiettivo di creare la prossima generazione di applicazioni.

Start the countdown to #MSBuild! ⏰🗓️

Join us on May 24-26, 2022 and discover about what’s next in developer technology to innovate without compromise, develop creatively, and build the next generation of apps. pic.twitter.com/DITXTmOlsM

— Microsoft Developer (@msdev) March 30, 2022