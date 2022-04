Prendono il via i nuovi Sconti a Sorpresa di Euronics. Si tratta di una nuova serie di offerte speciali che garantiscono la possibilità di acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato e con risparmi fino al 45%. Le offerte Euronics prendono il via oggi e saranno disponibili, direttamente dallo store online, fino al prossimo 27 di aprile. In sconto troviamo tanti notebook oltre che PC, Smart TV, monitor ed una lunga serie di piccoli e grandi elettrodomestici proposti a prezzo ridotto. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte Euronics disponibili con gli Sconti a Sorpresa:

Da Euronics partono gli Sconti a Sorpresa: ecco le offerte disponibili fino al 27 aprile

Le nuove offerte Euronics garantiscono la possibilità di acquistare tanti prodotti a prezzo ridotto. Gli “Sconti a Sorpresa” di Euronics saranno disponibili fino al prossimo 27 aprile tramite lo store online della catena. Al link che trovate a fine articolo c’è la possibilità di consultare l’elenco completo dei prodotti disponibili, suddividendoli per categorie in modo da trovare il prodotto desiderato a prezzo scontato. Di seguito, invece, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte Euronics della nuova serie di Sconti a Sorpresa.

Partiamo dai notebook e, in particolare, dalla gamma MacBook. Fino al prossimo 27 aprile, infatti, Euronics propone il MacBook Pro da 13 pollici 8/256 GB al prezzo di 1.299 euro invece di 1.479 euro. Tra i notebook a prezzo scontato segnaliamo la possibilità di acquistare il Lenovo Legion 5 a 1.199 euro. In questa configurazione, il portatile di Lenovo può contare su Intel Core i7 di 11° generazione, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Restando tra i notebook in offerta da Euronics segnaliamo l’HP Pavilion 15 in offerta a 699 euro invece di 849 euro. In questa configurazione, il portatile di HP può contare su di un display da 15,6 pollici affiancato dal processore Ryzen 7 5700U, 8 GB di memoria RAM (espandibili) e 512 GB di SSD. Se cercate un notebook economico ma valido potete fare riferimento all’ASUS E510MA in offerta a 399 euro con display da 15,6 pollici, processore Intel Pentium Silver N5030, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata al PC desktop Legion T5 in sconto a 1.599 euro invece di 1.799 euro. Il PC preassemblato da Lenovo presenta un processore Ryzen 7 5800 supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8 GB di memoria dedicata. Chi è in cerca di una macchina da gaming può valutare con grande attenzione questo prodotto.

Tra i monitor proposti in sconto c’è l’ottimo Acer Nitro QG241YBII in offerta a 139 euro invece di 169 euro. Questo monitor ha un pannello da 23,8 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Da segnalare lo sconto dedicato al Lenovo D27-30 in offerta a 149 euro invece di 199 euro. Questo monitor ha un pannello Full HD da 27 pollici di diagonale. Per chi è in cerca di un nuovo TV, invece, c’è la possibilità di puntare sul Samsung Crystal UE55AU8070 in offerta a 479 euro invece di 849 euro. Il TV in questione ha un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K.

Tra le offerte dedicate agli Smart TV troviamo anche l’ottimo LG OLED55C16LA in offerta a 1.199 euro invece di 1.899 euro. Si tratta di un TV OLED da 55 pollici con risoluzione 4K che rappresenta la scelta giusta per chi è in cerca di un nuovo TV OLED di ottima qualità e ad un prezzo scontato. Per il passaggio all’8K, invece, è possibile puntare su LG QNED 65QNED966PA in offerta a 1.499 euro invece di 2.999 euro. Il TV in questione ha un pannello Nanocell con risoluzione 8K e diagonale da 65 pollici.

Gli Sconti a Sorpresa includono offerte dedicate a decine e decine di prodotti. I dispositivi segnalati in precedenza sono solo una piccola selezione delle occasioni a disposizione degli utenti per acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile utilizzare il link disponibile di seguito. Da notare che tutti i prodotti in offerta sono acquistabili anche con ritiro in negozio senza alcun costo, per velocizzare al massimo la consegna del dispositivo. Come detto in precedenza le offerte dureranno fino al 27 aprile.

Scopri tutte le offerte degli Sconti a Sorpresa di Euronics