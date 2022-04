Fino a domani, 14 aprile 2022 gli utenti, sia nuovi clienti che non, avranno la possibilità di attivare una nuova utenza o effettuare il passaggio da un altro operatore, ricevendo in omaggio Google Nest Mini grazie all’offerta TIM Premium. Vediamo i dettagli.

Come beneficiare dell’offerta

L’operazione è valida fino alle 23:59 del 14 aprile 2022, per poterne usufruire i clienti devono necessariamente attivare l’offerta TIM Premium online, sul sito ufficiale dell’operatore. Tuttavia, qualora non aveste intenzione di ottenere la domiciliazione o il modem dell’operatore, è possibile attivare la promozione attraverso il numero verde 800125818 oppure lasciando il proprio numero sul sito per farsi ricontattare da un operatore.

Dettagli dell’offerta TIM Premium

L’offerta di rete fissa TIM Premium prevede internet illimitato alla massima velocità disponibile, il modem compreso con un contributo di 5 euro al mese per 48 mesi (già conteggiati nel costo finale) e chiamate illimitate verso tutti i numeri fisi e mobili nazionali.

TIM Premium Fibra è il nome che prende l’offerta in tecnologia FTTH, permettendo di raggiungere fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload; TIM Premium Mega è invece il nome della promozione con tecnologia FTTC, con una velocità di navigazione massima di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

In entrambi i casi, l’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese (il contributo di attivazione è già incluso nel prezzo), valido solo in caso di domiciliazione bancaria dell’utenza su conto corrente o carta di credito; in alternativa bisognerà sostenere un esborso di 34,90 euro al mese. Una volta che il servizio sarà stato attivato con successo riceverete, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione dell’offerta, Google Nest Mini entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa.

Qualora foste interessati all’offerta affrettatevi perché, come già detto, il tempo stringe; seguite questo link per attivare TIM Premium e ricevere in omaggio Google Nest Mini dal valore commerciale di 49 euro.

