Spotify lancia Locker Room a livello globale come Greenroom

In origine Locker Room era una piattaforma social solo su invito in stile Clubhouse dedicata agli appassionati di sport, ma dopo essere stata acquisita da Spotify alcuni mesi fa, l’app ha ampliato il suo target per abbracciare anche gli amanti della musica.

Ora Spotify ha rinominato Locker Room in Greenroom rilasciandola in più di 135 mercati in tutto il mondo. La nuova app è già disponibile su dispositivi Android e iOS e oltre al cambio di nome introduce anche delle nuove funzionalità aggiunte dopo l’acquisizione.

Spotify rilancia Locker Room come Greenroom con nuove funzionalità

L’app Greenroom ora presenta un nuovo aspetto generale e la possibilità per qualsiasi utente di ospitare o partecipare a live room. Ora è possibile unirsi a Greenroom usando le proprie credenziali di accesso a Spotify e provare una nuova esperienza che mette in primo piano gli interessi degli utenti.

Greenroom offre funzionalità di registrazione in modo da poter integrare i propri contenuti su richiesta con conversazioni dal vivo e i controlli della chat per garantire la migliore esperienza possibile.

Spotify intende aggiungere alla piattaforma nuovi programmi che abbracciano musica, cultura e intrattenimento con lo scopo di ottimizzare l’interattività e le connessioni profonde tra i partecipanti nelle live room, oltre a rendere più facile per gli artisti tenersi in contatto con i propri fan.

