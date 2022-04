Come già successo un paio di mesi fa, con l’ulteriore aumento del prezzo dell’abbonamento Amazon Prime negli Stati Uniti, è ora giunta la notizia che la stessa sorte toccherà anche agli utenti canadesi. I colleghi di The Verge hanno infatti avuto conferma, da Amazon Canada, dell’imminente rincaro del costo dell’abbonamento, sia in versione annuale che mensile.

Stando a quanto riportato, a partire dall’8 aprile per i nuovi abbonati, e dal 13 maggio per i già clienti, il costo dell’abbonamento annuale passerà dagli attuali 79 dollari a 99 dollari; mentre il canone mensile salirà da 8 dollari a 10 dollari. Anche il costo dell’abbonamento riservato agli studenti subirà un rincaro, anche se inferiore, visto che si tratta di un aumento dai 4 dollari attuali ai 5 dollari futuri.

A differenza di quanto già accaduto in più occasioni negli Stati Uniti, in cui il prezzo dell’abbonamento viene alzato mediamente di 20 dollari ogni 4 anni, per il Canada questo è il primo rincaro dal lancio del servizio, avvenuto nel 2013. Il colosso dell’e-commerce ha giustificato l’aumento citando “la continua espansione dei vantaggi per i membri Prime, nonché l’aumento dei salari e dei costi di trasporto“, a ciò si aggiungono spedizioni sempre più celeri, più servizi disponibili in Prime e una libreria di contenuti multimediali in continua espansione.

E da noi? È inutile illudersi, presto o tardi anche nel Bel Paese il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime subirà un aumento, presumibilmente giustificato dall’aggiunta di servizi e funzionalità collegate. Attualmente in Italia l’abbonamento a Prime costa 36 euro all’anno, oppure 3,99 euro al mese e comprende diversi servizi, tra questi: spedizioni senza costi aggiuntivi e spesso entro 24 ore, promozioni esclusive riservate, i contenuti di Amazon Prime Video, Amazon Music, centinaia di ebook, Prime Gaming, spazio illimitato per l’archiviazione delle foto, nonché Deloveroo Plus.

