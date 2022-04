Come parte del programma “Vodafone EasyTech”, da oggi è possibile aderire a un’offerta di rete fissa V-Max di Vodafone e portarsi a casa subito una PlayStation 5 e non solo rateizzando l’intero importo.

L’iniziativa è rivolta anche a coloro che hanno già un’offerta di rete fissa Vodafone attiva e che sottoscrivono o che hanno già sottoscritto l’offerta di connettività V-Max che include la console PlayStation 5, un controller DualSense aggiuntivo e Gran Turismo 7, l’iconico gioco di corse in esclusiva per PS4 e PS5, al costo di 27,99 euro in più al mese per 24 mesi.

Vodafone permette di portarsi a casa subito una PS5

L’iniziativa è promossa da una nuova campagna TV Vodafone che rimette in scena l’iconico tram milanese a bordo del quale il testimonial Alessandro Cattelan è seduto in mezzo a due gemelli che pregustano entusiasmanti sessioni al volante.

I due gemelli coinvolgono uno stizzito Cattelan nelle curve fittizie durante la trepidante attesa di scendere alla “fermata PS5” di fronte a un negozio Vodafone per approfittare della nuova offerta con PlayStation 5.

La nuova proposta verrà inoltre presentata in occasione di un evento fisico che coinvolgerà tre dei più famosi gamer influencer italiani: Kurolily, Pow3r e Sabaku no Maiku.

Inoltre il 9 aprile, nel Vodafone Store di Corso Vercelli a Milano, che per l’occasione si trasformerà nel Vodafone GT7 Garage, i gamer si cimenteranno in una gara sulle piste di Gran Turismo 7, sfidando anche tutti i clienti e gli appassionati del videogame che saranno presenti all’evento.

Naturalmente l’offerta è valida fino a esaurimento scorte e visto il momento non saranno probabilmente ampie.