Vodafone prepara una nuova rimodulazione, annunciata nella giornata di oggi ed in vigore a partire dal prossimo 8 giugno 2022. La nuova rimodulazione riguarda alcuni clienti privati di telefonia fissa che possono contare su abbonamenti privi di accesso ad Internet e con solo i servizi di telefonia attivi. Questi abbonamenti, a partire dal mese di giugno, registreranno una rimodulazione tariffaria che porterà ad aumento dei costi. Ecco i dettagli:

Nuova rimodulazione da Vodafone: colpiti i clienti di rete fissa senza connessione a Internet

Cambia il costo di alcune offerte di rete fissa di Vodafone. Per i clienti dell’operatore che, in passato, hanno sottoscritto un abbonamento per i servizi di telefonia fissa, senza una connessione ad Internet, ci sarà un rincaro del canone di 1,99 euro al mese. L’aumento è stato giustificato dall’operatore con la volontà di “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

I clienti che registreranno questa nuova modifica unilaterale delle condizioni tariffarie riceveranno una comunicazione in fattura a partire da oggi 7 aprile. Nelle fatture emesse dall’operatore da oggi e per le prossime settimane, infatti, sarà indicata l’entità della rimodulazione (1,99 euro a rinnovo, l’aumento sarà uguale per tutti i clienti coinvolti) e la data di entrata in vigore della modifica delle condizioni tariffarie.

Come sempre, i clienti colpiti dalla rimodulazione Vodafone potranno esercitare il diritto di recesso. Tale diritto può essere esercitato senza alcun costo aggiuntivo. Da notare che è possibile recedere dal contratto rimodulato da Vodafone anche passando ad un altro operatore. È necessario attendere l’avviso da parte di Vodafone in merito alla rimodulazione per verificare sia di essere coinvolti dalla modifica che la data ultima entro cui è possibile richiedere il recesso senza costi.

La data del prossimo 8 giugno, infatti, è puramente indicativa. Si tratta del primo giorno in cui scatteranno le rimodulazioni per i clienti coinvolti. L’effettiva entrata in vigore delle nuove condizioni tariffarie dipenderà però dalla data di rinnovo del proprio abbonamento. Potrebbero, quindi, esserci alcune discrepanze tra i vari clienti coinvolti dalla rimodulazione annunciata oggi da Vodafone.

Da notare che i clienti rimodulati riceveranno un bonus come compensazione del disagio causato dal rincaro di prezzo dell’abbonamento. Tra le misure previste dall’operatore c’è la possibilità di accedere ad un’offerta dedicata a Telepass. I nuovi clienti potranno ottenere 9 mesi di canone Telepass Family più 9 mesi di Assistenza Stradale solo Italia. I già clienti Telepass Family, invece, potranno riscattare 9 mesi di canone gratuito di Assistenza Strada solo Italia.

Come esercitare il diritto di recesso

I clienti rimodulati da Vodafone hanno, come detto, la possibilità di esercitare il diritto di recesso dal proprio abbonamento, passando ad altro operatore oppure richiedendo la disattivazione della linea telefonica. Il recesso avviene senza penali e costi di disattivazione se la richiesta viene inviata entro l’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni contrattuali. Nella comunicazione di recesso è necessario indicare, come causale del recesso stesso, la “modifica delle condizioni contrattuali“.

Per inviare la richiesta di recesso a Vodafone è possibile accedere alla sezione dedicata del sito Vodafone. In alternativa, si può inviare una raccomandata A/R all’indirizzo Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). La comunicazione di recesso può anche essere inviata via PEC, all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it. Ci sono altri due metodi disponibili per esercitare il recesso. La richiesta potrà essere effettuata chiamando al 190, per parlare con un operatore Vodafone, oppure recandosi in un Negozio Vodafone.

Leggi anche: L’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited da oggi costa meno