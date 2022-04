L’offerta di rete fissa Vodafone Internet Unlimited che include la connessione internet anche in FTTH e le chiamate illimitate da oggi è disponibile a un prezzo scontato.

Come esclusiva online Vodafone offre il piano Internet Unlimited al prezzo di 27,90 euro al mese, anziché 29,90 euro al mese, con il costo di attivazione gratuito, modem incluso e spedizione gratis.

Vodafone Internet Unlimited disponibile a 27,90 euro al mese

L’offerta Vodafone Internet Unlimited include Internet fino a 2.5 Gigabit/s in tecnologia FTTH, il modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer (il software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi) e minuti illimitati per le chiamate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali (Promo clienti WEB).

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione, inoltre se si restituisce la Vodafone Station, è possibile disdire in ogni momento senza costi aggiuntivi. L’offerta non prevede alcun vincolo di permanenza e si rinnova in automatico ogni 24 mesi salvo disattivazione e pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato. Il cliente riceverà la Vodafone Station a titolo gratuito in sconto merce a condizione che l’offerta rimanga attiva per almeno 24 mesi.

In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, il cliente sarà tenuto alla restituzione della Vodafone Station. In caso di mancata restituzione della Station entro 30 giorni dalla disattivazione della linea, Vodafone procederà ad addebitare un importo commisurato al valore del bene pari a:

– Euro 70 qualora il recesso sia esercitato nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

– Euro 50 qualora il recesso sia esercitato dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto. Le modalità di restituzione della Vodafone Station sono disponibili su vodafone.it

È inoltre previsto un costo di disattivazione della linea di 28 euro in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa, in caso di mancata attivazione dei servizi ADSL, Fibra o Fibra mista a Rame e di ripensamento. Il cliente è tenuto alla restituzione della Vodafone Station al fine di consentirne il corretto smaltimento.

La promozione relativa all’offerta Vodafone Internet Unlimited è disponibile per un periodo di tempo limitato ed è attivabile attraverso il link sottostante.

Attiva Vodafone Internet Unlimited al prezzo di 27,90 al mese

Leggi anche: migliori offerte fibra e ADSL