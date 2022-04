I lavori sulla copertura della fibra ottica continuano anche in questo mese di aprile che inizia connettendo alla banda ultralarga quasi 200 nuovi comuni italiani. Sul forum di FibraClick è stato reso noto l’elenco dei nuovi comuni che grazie a Open Fiber saranno presto raggiunti dalla banda ultralarga con tecnologia FTTH o FWA+.

Open Fiber porta la fibra FTTH in 71 nuovi comuni

A seguire i 71 comuni italiani che hanno ricevuto, oppure riceveranno prossimamente, l’accesso alla fibra ottica in tecnologia FTTH.

Aicurzio, Baschi, Berlingo, Besnate, Bricherasio, Calliano, Carignano, Carpi, Casal Cermelli, Castello Tesino, Castiglione Cosentino, Cetona, Colle di Val d’Elsa, Cornalba, Cortazzone, Cossato, Crucoli, Escolca, Fabriano, Fino del Monte, Fiorano Canavese, Frassinetto, Fuipiano Valle Imagna, Giaglione, Giave, Gombito, Gorreto, Gottolengo, Graglia, Grigno, Lessona, Malgrate, Mammola, Morigerati, Muscoline, Muzzano, Ospedaletto, Perosa Argentina, Pogno, Pontecchio Polesine, Quarona, Quartu Sant’Elena, Reino, Ronciglione, Sacile, Salmour, San Biagio Saracinisco, San Cipriano Po, San Cristoforo, San Donato Val di Comino, San Giovanni al Natisone, San Paolo Albanese, San Piero Patti, San Pietro al Natisone, Sant’Ippolito, Sefro, Sessano del Molise, Settala, Soveria Mannelli, Torre De’ Picenardi, Trebisacce, Trovo, Turania, Valbrona, Valchiusa, Varallo, Viano, Villa Bartolomea, Voghiera, Volta Mantovana, Zeddiani.

Open Fiber porta la banda ultra larga FWA+ in 126 nuovi comuni

Oltre ai succitati comuni, altri 126, elencati a seguire, sono stati predisposti da Open Fiber per l’allacciamento alla banda ultralarga via FWA+ che sfrutta le frequenze radio per raggiungere anche le aree bianche, ossia i territori più remoti nelle località montane o rurali.

Affi, Albizzate, Andrano, Aquileia, Arcevia, Ardore, Arsago Sepri, Asso, Atessa, Baldissero d’Alba, Bannio Anzino, Barbara, Bardolino, Besnate, Bioglio, Bossico, Bovalino, Bra, Brisighella, Calasca-Castiglione, Calestano, Campogalliano, Camporeale, Caprarola, Caprino Veronese, Caramagna Piemonte, Carpineto Sinello, Casalanguida, Casola Valsenio, Castellarano, Castro, Cavallermaggiore, Cavaria con Premezzo, Centuripe, Cerreto d’Esi, Cervignano del Friuli, Chitignano, Collecchio, Comabbio, Cordignano, Cossato, Costermano sul Garda, Curinga, Diso, Fabriano, Felino, Feroleto Antico, Filadelfia, Fiumicello Villa Vicentina, Flumeri, Fontaniva, Francavilla Angitola, Gaiarine, Garda, Gazzo, Grantorto, Guilmi, Isola Dovarese, Jerago con , rago, Langhirano, Levico Terme, Lovere, Maida, Marmirolo, Mercallo, Molini di Triora, Monteu Roero, Monzambano, Mornago, Novaledo, Oggiona con Santo Stefano, Osasco, Ostra Vetere, Parma, Pianico, Piatto, Piazzola sul Brenta, Pisogne, Polia, Poppi, Portomaggiore, Pralormo, Quaregna Cerreto, Quinto Vicentino, , Racconigi, Radicofani, Rezzoaglio, Rivoli Veronese, Ronchi dei Legionari, Ronciglione, Ruda, Sala Baganza, San Canzian d’Isonzo, San Marco dei Cavoti, San Martino in Rio, San Nicola Baronia, San Pier d’Isonzo, San Pietro a Maida, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, San Sossio Baronia, Sanfrè, Santo Stefano d’Aveto, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Sordevolo, Sovere, Sumirago, Teora, Terzo d’Aquileia, Torre De’ Picenardi, Trevico, Tricase, Triora, Turriaco, Valbrona, Valeggio sul Mincio, Vallanzengo, Vallata, Valle San Nicolao, Vallerotonda, Vallesaccarda, Vanzone con San Carlo, Vergiate, Voghiera, Voltido.

Vale la pena chiarire che non tutti i comuni elencati sono già collegati alla rete nazionale, inoltre i tempi possono essere più o meno lunghi affinché il servizio diventi operativo.

Potete comunque verificare se il vostro comune è coperto dalla fibra ottica consultando il Piano Banda Ultralarga del Mise, oppure la mappa di Open Fiber.

Da non perdere: migliori offerte fibra e ADSL