ASUS si prepara a sfruttare le prestazioni di livello altissimo dei processori AMD EPYC di terza generazione che integrano la tecnologia AMD 3D V-Cache in grado di gestire, al meglio, anche i carichi di lavoro più pesanti. Con l’inizio del mese, infatti, ASUS ha annunciato che tutte le linee di prodotti server dell’azienda ora supportano i più recenti processori AMD EPYC con 3D V-Cache. Si tratta di un importante aggiornamento per la gamma ASUS che, con i suoi server, ha già conquistato importanti riconoscimenti grazie all’elevato livello prestazionale garantito. Vediamo i dettagli relativi al supporto offerto da ASUS per le nuove CPU di AMD della gamma EPYC.

I server ASUS puntano sui processori AMD EPYC di terza generazione

Grazie alle potenzialità dei processori AMD EPYC di terza generazione e della tecnologia 3D V-Cache, i server ASUS hanno registrato risultati eccellenti nei benchmark con primati assoluti in 14 delle 16 metriche di riferimento SPEC CPU 2017. Il server ASUS RS720A-E11, che integra due processori AMD EPYC 7773X (punto di riferimento della gamma AMD) ha registrato un punteggio da record di 745 SPECrate®2017_fp_base. Il server ASUS RS520A-E11, che integra un processore EPYX 7773X singolo, ha, invece, ottenuto un punteggio da primato con un record di 374 SPECrate®2017_fp_base. Da notare, inoltre, che la gamma ASUS può vantare anche tre dei risultati migliori sui benchmark SPECjbb 2015 (Composite/MultiJVM) grazie alle prestazioni dei server Java con RS700A-E11-RS12U con doppio processore 7773X.

Un supporto completo alla gamma AMD EPYC di terza generazione

ASUS garantisce un supporto completo a tutta la gamma AMD EPYC di terza generazione. L’azienda propone sia soluzioni con server dual socket (RS720A e RS700A) che proposte con server single-socket (RS520A e RS500A). Il TPD dei processori EPYC varia da 240 W a 280, in base alla configurazione scelta, con un numero di core che va da un minimo di 16 ad un massimo di 64 unità. Tutta la gamma, inoltre, può contare su cache L3 da 768 MB.

Da notare, inoltre, che ASUS ha confermato che anche i server GPU (appartenenti alle serie ESC8000A ed ESC4000A) includeranno il supporto ai nuovi processori EPYC di terza generazione con ottimizzazioni specifiche per la gestione di carichi di lavoro legati al settore AI, deep learning e HPC. Basterà un semplice aggiornamento del BIOS per abilitare le caratteristiche dei processori EPYC di terza generazione con 3D V-Cache e registrare una decisa accelerazione delle prestazioni oltre che una piena compatibilità con le piattaforme AMD.

Più cache per prestazioni migliori

I nuovi AMD EPYC serie 7003 possono contare sulla tecnologia 3D V-Cache andando a triplicare la quantità di cache L3, fino a 768 MB per socket, nel confronto con le soluzioni della stessa serie sprovviste di stacking 3D. Le nuove soluzioni sfruttando la stessa architettura di memoria condivisa del resto della famiglia EPYC di terza generazione. In questo modo, è possibile sfruttare fino a 96 MB di cache L3 per CCD senza sacrificare le prestazioni.

