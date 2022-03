Ci piacerebbe acquistare un Apple Watch ma il vostro budget è decisamente più limitato? Niente paura, con l’offerta che vi segnaliamo oggi potete portarvi a casa uno smartwatch che ricorda nelle forme il modello più famoso ma che ha un prezzo decisamente abbordabile.

Smartwatch completo ed economico

Si chiama COLMI P28 Plus ed è in promozione, con uno sconto superiore al 50%, sullo store online TomTop che include anche le spese di spedizione. Disponibile in quattro colorazioni (nero, rosa, bianco e oro) lo smartwatch può contare su uno schermo touch di tipo TFT da 1,69 pollici con risoluzione di 240 x 280 pixel, che assicura un’ottima visione delle informazioni.

A differenza di molti smartwatch elettronici, COLMI P28 Plus permette di gestire le chiamate direttamente dal polso, grazie alla presenza di uno speaker e di un microfono, così da poter lasciare lo smartphone in tasca e avere le mani libere durante le proprie chiamate. Grazie alla connessione Bluetooth 5.1 cono lo smartphone è possibile ricevere notifiche dalle app installate, visualizzare i messaggi e i promemoria e rimanere sempre produttivi.

Molto completa anche la parte dedicata al fitness, a partire dal misuratore di battito cardiaco, a cui si aggiungono la misurazione della pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue e la misurazione del sonno, con l’identificazione delle varie fasi, per assumere uno stile di vita più salutare.

La certificazione IP67 vi permette di utilizzare lo smartwatch anche durante gli allenamenti, garantendo la resistenza a pioggia e sudore, oltre all’acqua e alla polvere più in generale. Ricca anche la lista di funzioni a disposizione, a partire dalla gestione della respirazione, giochi, assistente vocale, previsioni del tempo, controllo remoto della riproduzione musicale e della fotocamera, sveglia, timer, torcia con una modalità Non Disturbare per indossare senza problemi lo smartwatch anche di notte senza essere disturbati.

La batteria da 235 mAh, che può essere ricaricata in un paio d’ore, permette di raggiungere una settimana di autonomia, mentre in standby lo smartwatch può durare quasi un mese. Da segnalare inoltre la possibilità di registrare fino a 28 diverse modalità sportive, condite da numerosi esercizi e dati da analizzare per rendere ancora più efficaci le vostre sessioni di allenamento.

COLMI P28 Plus può essere vostro a 24,17 euro invece di 50,85 euro grazie alla promozione di TomTop valida fino a esaurimento scorte, non fatevi sfuggire questa interessante promozione.

Informazione Pubblicitaria