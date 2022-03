Nell’ottica di incrementare la base di creator, LinkedIn sta sviluppando nuovi strumenti e funzionalità per aiutare i creatori di contenuti a crescere sulla piattaforma nota non solo per la ricerca di lavoro.

Le novità permettono di effettuare un’analisi più dettagliata delle prestazioni dei singoli post attraverso delle statistiche che hanno l’obiettivo di consentire ai creatori di farsi un’idea più precisa di chi legge e interagisce con i loro contenuti, in modo da poter attuare la migliore strategia.

LinkedIn sviluppa nuovi strumenti di analisi per i creatori di contenuti

Tra i nuovi strumenti vale la pena menzionare gli avvisi per i nuovi contenuti, che consentono ai follower di non perdersi nessun post delle persone che seguono, e una maggiore visibilità alle impressioni e alle condivisioni per articoli, post e video.

Inoltre LinkedIn sta aggiornando il proprio strumento per i video del profilo che consente agli utenti di registrare brevi clip introduttive che appaiono accanto alle foto del profilo.

La funzione ora include una serie di istruzioni intese a guidare i creatori su cosa includere nelle clip, ma a differenza delle LinkedIn Stories terminate l’anno scorso, i video del profilo non sono effimeri.

LinkedIn ha intensificato costantemente i suoi sforzi per coinvolgere i creatori, incoraggiando anche gli influencer a creare contenuti più lunghi con newsletter e più recentemente con i podcast.

La società afferma che oltre 5,5 milioni di utenti hanno finora abilitato la modalità creatore e che i follower sono aumentati del 30% in totale per chi la utilizza, tuttavia la piattaforma è ancora indietro sul fronte delle funzionalità di monetizzazione per i creatori di contenuti.

