Il rapporto Digital 2022, report annuale di We Are Social, va ad analizzare lo scenario social e digital a livello globale e locale andando, inoltre, a “fotografare” il modo in cui gli utenti italiani utilizzano i social network e, più in generale, sfruttano internet ed i servizi online. Secondo i dati del rapporto, in Italia più dell’80% delle persone accede ad Internet e il dato è in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Cresce in modo significativo anche il numero di utenti attivi sui social media come Facebook, Instagram e TikTok. Ecco i dettagli completi del report di We Are Social:

Digital 2022 conferma la crescita dell’utilizzo di internet e dei social network da parte degli italiani

La nuova indagine Digital 2022 di We Are Social conferma il trend di crescita per quanto riguarda gli utenti italiani sia di Internet che delle piattaforme social. In Italia, infatti, ci sono 51 milioni di utenti che si connettono alla rete. Il dato si traduce in una crescita del +1.7% rispetto ai dati raccolti nell’indagine dello scorso anno. Da segnalare, invece, che sono 43 milioni gli utenti attivi sui social media. In questo caso, la crescita rispetto al 2021 è del +5.4%.

Gli utenti italiani fruiscono di diversi contenuti online. In particolare, l’89% degli utenti sfrutta la connessione ad Internet per guardare video mentre il 44% ascolta musica in streaming. Il 14% fruisce di podcast. Cresce del 22% la spesa per i contenuti video on demand mentre aumenta del 19% la spesa per musica in streaming. Grande successo anche per il gaming. Quattro persone su cinque che accedono a internet dichiarano di giocare online su diversi dispositivi con una media di circa un’ora al giorno.

La spesa totale per i videogame cresce del +22%. Da segnalare un aumento del +7% del numero di utenti che acquistano beni di consumo online. Per gli acquisti, inoltre, ricoprono un ruolo fondamentale i social media con un terzo degli italiani che cerca informazioni su brand e prodotti attraverso questi canali.

L’indagine di We Are Social evidenzia alcuni elementi chiave per il mercato italiano:

gli utenti che accedono giornalmente ad Internet sono quasi 51 milioni e la quasi totalità degli accessi (circa il 93%) avviene da mobile;

le app più utilizzate dagli italiani sono quelle di Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) seguite da Amazon, Telegram, Spotify e TikTok;

cresce anche l’adozione delle criptovalute con il 6% degli italiani che le possiede o le utilizza;

che le possiede o le utilizza; quasi il 30% degli italiani possiede uno smartwatch o un wearable con una crescita del +13% rispetto all’anno precedente;

gli utenti attivi sui social in Italia sono 43 milioni (+2.2 milioni rispetto al 2021) con un tempo medio di utilizzo di 2 ore; il 60% degli utenti che utilizza i social cerca informazioni sui brand tramite questi canali;

il 48% degli italiani ha acquistato un prodotto o un servizio online tramite un canale e-commerce ogni settimana; la consegna gratuita, con il 63% delle preferenze, è il motivo principale che spinge ad effettuare un acquisto.

E nel resto del mondo?

L’indagine estesa all’intero pianeta conferma che, ad oggi, ci sono 4,95 miliardi di persone connesse ad Internet con un incremento del 4% (+192 milioni di utenti) rispetto al 2021. Sui social ci sono 4,62 miliardi di utenti con un incremento del 10% (+424 milioni di utenti). Più del 58% della popolazione mondiale, quindi, utilizza le piattaforme social. Il tempo medio di utilizzo giornaliero è di 2 ore e 27 minuti. I servizi più usati sono Facebook, YouTube e WhatsApp.