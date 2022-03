Mancano solo 24 ore al lancio ufficiale della NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, previsto per le ore 15:00 italiane di domani. Dopo avercela mostrata al CES 2022, l’azienda di Santa Clara non ha rilasciato ulteriori informazioni sul prezzo o la data di presentazione della stessa.

Grazie al portale VideoCardz, che ha già svelato in anteprima la data del lancio ufficiale, veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche di questa potentissima scheda grafica NVIDIA.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: ecco le specifiche tecniche

La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti è una nuova scheda grafica con TDP da 450 W e basata sull’architettura Ampere, che si va a collocare come proposta top nella fascia delle schede grafiche per PC desktop.

La nuova scheda grafica mantiene una configurazione a 3 slot e le dimensioni del package della RTX 3090 “base”; la GPU è una più potente GA102-350 (contro la GA102-300) e le memorie GDDR6 sono in grado di spingersi alla frequenza di clock di 21 Gbps.

La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti sarà la prima scheda grafica NVIDIA ad offrire il nuovo connettore PCIe di quinta generazione a 16 pin, che va a sostituire il connettore a 12 pin (Molex MicroFit 3.0) che consentiva potenze in ingresso fino a 300 W (tramite un doppio adattatore a 8 pin).

Questo nuovo connettore è stato avvistato, per la prima volta, sulle schede grafiche della serie RTX 30 già nel 2020 ma non è mai stato utilizzato su un design personalizzato. Si vocifera che, in futuro, il nuovo connettore possa diventare sempre più popolare tra le schede grafiche NVIDIA (e le personalizzazioni di altri produttori).

Nell’immagine seguente, è mostrata una comparativa tra le specifiche tecniche di tutte le schede grafiche NVIDIA GeFotce RTX 30 di fascia alta.

Stando a quanto appreso da fughe di notizie, la nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti dovrebbe essere più veloce della 3090 standard solo del 5 o 10% nelle operazioni base in risoluzione 4K. I miglioramenti, però, saranno molto più evidenti quando verrà chiamata in causa con giochi impegnativi, grazie alle memorie con frequenze di clock più alte.

Domani dovrebbero essere svelati alcuni design custom della scheda con TDP superiori a 450 W: si parla, ad esempio, di una ASUS ROG STRIX OC che avrà un TDP di base da 480 W (regolabile fino a 516 W). La potenza massima che può essere fornita a questi mostri di potenza, tramite il connettore PCIe Gen5 è di 525 W.

Quanto costerà la nuova scheda grafica NVIDIA?

Non vi sono indicazioni precise su quanto costerà la nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. I rumor circolati nelle ultime ore, contrastanti tra loro, parlavano di cifre superiori ai 1499$ (alcuni parlavano persino di 2399$ per la Founders Edition).

Non ci resta che aspettare domani per conoscere questa nuova scheda grafica che farà contenti molti videogiocatori.

