Con il lavoro remoto, a cui sono stati costretti migliaia di italiani in seguito alla pandemia, molti hanno realizzato postazioni di lavoro di fortuna, con tavoli e sedie sottratti ad altri impieghi. Per alcuni questa modalità è diventata la quotidianità e per questo è giusto pensare a una soluzione definitiva che possa garantire la giusta ergonomia senza però comportare investimenti particolarmente onerosi.

Una sedia ottima per l’estate

Con la bella stagione ormai alle porte è importante scegliere la sedia giusta, che sia comoda ma che sia allo stesso tempo traspirante. La sedia di cui vi parliamo oggi, in offerta su TomTop, unisce comodità a freschezza grazie a una soluzione brillante e intelligente.

Il primo punti a suo favore è la solidità, garantita dalla seduta in schiuma a memoria di forma che poggia su una base metallica, per una maggiore durevolezza, pensata per supportare anche pesi massimi (la portata è di ben 136 kg). I braccioli possono essere rialzati per garantire la massima flessibilità di utilizzo e posizionamento.

Lo schienale si reclina fino a 107 gradi ma è possibile mantenerlo bloccato a 90 gradi per adattarsi alle esigenze di ogni singolo utilizzatore. Le cinque ruote permettono un facile movimento in ogni direzione e il poggiatesta regolabile in altezza offre un valido sostegno durante le giornate di lavoro.

La soluzione più interessante però, che sarà apprezzata soprattutto durante le giornate più calde, è rappresentata dalla rete utilizzata per ricoprire lo schienale. Niente pelle sintetica o tessuto a bassa traspirazione, il produttore ha scelto un tessuto che vi permetterà di ridurre la sudorazione, facendo circolare in maniera migliore l’aria.

L’altezza della seduta può essere regolata tra 37 e 46 centimetri mentre lo schienale, poggiatesta incluso, misura 75-79 centimetri. La sedia arriva ovviamente smontata per semplificarne il trasporto ma nella confezione di vendita sono presenti le istruzioni e gli strumenti necessari per l’assemblaggio.

Potete acquistare la sedia su TomTop, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi, al prezzo promozionale di 75,98 euro, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo originale, di poco superiore ai 200 euro.

Informazione Pubblicitaria