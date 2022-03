PrimeBook Circular è un nuovo notebook del produttore svizzero Prime Computer e il suo principale tratto distintivo lo vede in controtendenza rispetto ai trend del settore: il dispositivo è modulare e progettato appositamente per poter essere aggiornato e, dunque, accompagnare l’utente per anni.

PrimeBook Circular: come nasce e perché

Negli ultimi anni abbiamo visto i laptop diventare sempre più sottili e leggeri, ma questa riduzione degli ingombri ha avuto degli effetti collaterali sui profili della riparabilità e dell’aggiornabilità dei computer. Se anche negli anni addietro non era esattamente comune trovare sul mercato dei notebook che permettessero aggiornamenti hardware spinti fino a toccare anche CPU e GPU, ultimamente persino upgrade banali come batteria, RAM e memoria interna non sono sempre alla portata degli utenti.

È qui che entra in gioco il progetto PrimeBook Circular di Prime Computer, che per certi versi somiglia a quanto fatto da Fairphone nel mondo degli smartphone Android. Sì, perché questo notebook viene presentato come dotato di una serie di moduli di facile sostituzione (“easily replaceable computer modules”), tali da permettere agli acquirenti non solo di eseguire delle riparazioni, ma anche degli upgrade che potranno prolungarne di diversi anni il ciclo di vita.

Il CEO Sacha Ghiglione ha posto l’accento su come un simile approccio sia utile anche per ridurre in maniera tangibile le emissioni di CO2: «Il superamento del modello distruttivo del passato, consistente nel prendere, produrre e sprecare è fondamentale se vogliamo raggiungere gli obiettivi della sostenibilità e dell’innovazione. L’era del mobile computing veramente sostenibile è appena iniziata».

Volendo attribuire i giusti meriti, va detto fin da subito che il progetto del produttore svizzero non è un inedito assoluto, anzi: sembra proprio che Prime Computer faccia uso del kit per Laptop NUC P14E di Intel, che è modulare e si serve dei moduli sostituibili Intel NUC Laptop Element.

Caratteristiche tecniche di PrimeBook Circular

L’idea è senz’altro affascinante, ma adesso osserviamo più nel dettaglio la dotazione tecnica di PrimeBook Circular. Questo nuovo notebook modulare presenta un peso di 1,5 kg e misura 34 cm in larghezza, 1,6 cm in spessore e 23 cm in lunghezza.

Un corpo di queste dimensioni racchiude uno schermo di tipo IPS LCD da 13,9 pollici con una risoluzione di 3000 x 2000 pixel (copertura sRGB del 100%, luminosità di 400 nit e aspect ratio di 3:2) e una batteria da 77 WHr con supporto alla ricarica rapida (via USB-C, il caricabatterie in dotazione è da 65 W).

Rimanendo all’aspetto costruttivo, PrimeBook Circular è disponibile nella sola colorazione Dark Grey, presenta una scocca in alluminio anodizzato, un trackpad in vetro, un sensore di impronte digitali Kensington e una tastiera retroilluminata.

La dotazione di porte comprende HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4a, Thunderbolt 4/USB 4 via Type-C, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, porta per il jack audio da 3,5 mm. È presente una sola porta Ethernet, che supporta velocità di 10/100/1000 Mbit/s. Non manca una webcam HD IR dotata anche di supporto a Windows Hello. Per quanto riguarda la connettività, per Wi-Fi e Bluetooth il notebook si affida al modulo Intel Wi-Fi 6 AX201 & BT 5.2, supporta lo standard Wi-Fi 802.11ax e velocità di trasferimento fino a 2,4 Gbit/s.

Detto che, per quanto riguarda il software, si può scegliere tra ambiente Linux (Ubuntu) e Microsoft (Windows 10 o Windows 11), veniamo ora ai processori disponibili.

PrimeBook Cicular può essere configurato solo con processori Intel Tiger Lake (undicesima generazione) e la scelta ha implicazioni anche su RAM e scheda video. Ecco le alternative proposte:

Intel Celeron 6305 con 4GB RAM LPDDR4x-3733 MHz e Intel UHD

Intel Core i5-1135G7 con 8GB RAM LPDDR4x-4266 MHz e Intel Iris Xe Graphics

Intel Core i7-1165G7 con 16GB RAM LPDDR4x-4266 MHz e Intel Iris Xe Graphics

Il comunicato ufficiale suggerisce la futura disponibilità del modulo con Intel Core i7-1185G7 e garantisce la compatibilità con altri moduli in arrivo in futuro. Per quanto riguarda la memoria interna, è possibile scegliere configurazioni fino a 1 TB, è presente un solo slot M.2 e non ci sono slot 2.5″ o per la RAM disponibili.

Immagini, prezzo e disponibilità

PrimeBook Circular viene venduto con garanzia di tre anni e possibilità di estensione fino a 5 anni, ma allo stato attuale non sono stati forniti dettagli su prezzi di listino e disponibilità all’acquisto (per riferimento, Intel NUC P14E si trova a prezzi di circa 700 dollari, mentre i moduli Compute Element costano non meno di 275 dollari). Per maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale di Prime Computer.

