Si chiama Eero Pro 6E ed è il primo router mesh di questa azienda che appartiene al gruppo Amazon a poter vantare il supporto allo standard Wi-Fi 6E.

Si tratta di un dispositivo che presenta delle caratteristiche decisamente interessanti, potendo garantire agli utenti l’accesso alla nuova banda Wi-Fi a 6 GHz, il supporto a velocità wireless che possono spingersi sino a 1,3 Gbps e la capacità di riuscire a supportare anche oltre 100 dispositivi contemporaneamente.

La banda a 6 GHz viene pubblicizzata come una nuova “corsia” preferenziale per il Wi-Fi che dovrebbe essere in grado di consentire di navigare a velocità più elevate e ridurre la congestione della rete domestica.

Caratteristiche e prezzo di Eero Pro 6E

Iniziando dal prezzo, Eero Pro 6E arriva sul mercato a 299 dollari per un singolo router ma è possibile acquistare un sistema mesh completo da tre a 699 dollari.

Ci sono anche modelli meno costosi, come Eero 6 Plus (che può essere acquistato a partire da 139 dollari e arriva ad una velocità massima di 1 Gbps) ed Eero 6 (che può essere acquistato a partire da 89 dollari e arriva ad una velocità massima di 500 Mbps).

Ovviamente il modello più interessante è quello di punta, ossia Eero Pro 6E, che supporta il servizio Internet multi-gigabit, con ogni dispositivo dotato di una porta Ethernet da 2,5 GbE e una da 1,0 GbE.

Un solo Eero Pro 6E riesce a coprire fino a circa 200 metri quadrati, una coppia si spinge a 400 metri quadrati e una confezione da tre copre 600 metri quadrati.

Eero 6 Plus invece supporta fino a 75 dispositivi connessi contemporaneamente e un singolo router riesce a coprire fino a circa 140 metri quadrati.

C’è da precisare comunque che al momento non sono tanti i dispositivi che possono sfruttare la connettività Wi-Fi 6E: tra quelli disponibili, infatti, vi sono solo i computer Windows di fascia alta e gli smartphone Android.

