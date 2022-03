Nuove posizioni aperte in Sonos suggeriscono che l’azienda sta cercando collaboratori per creare qualcosa che potrebbe essere una sorta di sistema operativo per l’Home Theater di prossima generazione, oltre a puntare sul mercato delle cuffie.

Secondo quanto riportato da Ars Technica, il fatto che l’azienda sia alla ricerca di personale che possa ricoprire ruoli come “Principal Platform Product Manager , “Head of Partnerships, Home Theater ” e ” UX Lead — Next Generation Home Theater Experience ” rivelano alcune delle ambizioni di Sonos.

Sonos cerca collaboratori per lo sviluppo di un sistema operativo per l’Home Theater

Ad esempio, le richieste per il ruolo di “Responsabile delle partnership, Home Theater” includono competenze in media digitali e/o piattaforme e tecnologie di distribuzione di media/applicazioni, esperienza maturata nella gestione con successo di prodotti di alto profilo e partnership commerciali, conoscenza pratica delle tecnologie di monetizzazione delle piattaforme (AdTech, fatturazione, misurazione dell’audience, ecc.).

Nel ruolo UX Lead – Next Generation Home Theater Experience, Sonos menziona un “telecomando HW” che attualmente non offre.

Sembra dunque che Sonos intenda espandersi oltre al comparto audio quando si tratta di home theater, con la possibilità che abbia in mente di realizzare qualcosa di simile a Apple TV o Roku più che una nuova app.

Al momento non è ancora chiaro quali siano i piani di Sonos, ma in una recente intervista il CEO della società ha rivelato che l’azienda sta “lavorando su alcune cose davvero eccitanti”. Potrebbe trattarsi di un box TV a marchio Sonos, un sistema operativo per smart TV o una piattaforma di streaming integrata in una soundbar. Al momento le informazioni sono talmente vaghe che non è possibile farsi un’idea di cosa la società abbia in cantiere.

