Roku è nota per i suoi TV box, tuttavia l’azienda concede in licenza il sistema suo operativo per l’integrazione su alcune smart TV come quelle prodotte da TCL, Hisense e altre società. Secondo un nuovo rapporto di Business Insider, Roku starebbe valutando la possibilità di vendere le proprie smart TV.

Roku avrebbe in programma di vendere le proprie smart TV

Un paio di fonti hanno riferito a Business Insider che Roku sta pianificando di sviluppare la propria smart TV. Una fonte in particolare ha affermato che l’analisi di fattibilità è stata fatta riconoscendo che il passo ha molto senso, in particolare se si entra nel mercato dei contenuti.

La produzione di TV rappresenterebbe un importante cambiamento strategico per Roku, poiché l’azienda potrebbe affrontare la penuria di componenti con più opzioni per la distribuzione e l’approvvigionamento. La crescita degli abbonati è rallentata in quanto aziende come Hisense e TCL non riescono a tenere il passo con la domanda.

Negli ultimi tempi Roku ha affrontato altre sfide, in particolare il braccio di ferro con Google sui diritti di distribuzione per YouTube e YouTube TV, tuttavia Roku è riuscita a immettere costantemente nel mercato nuovi prodotti nonostante la continua carenza di forniture, come i due nuovi dispositivi di streaming 4K rilasciati a settembre 2021 insieme all’aggiornamento Roku OS 10.5.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV del mese: ecco i nostri consigli