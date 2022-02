In queste ultime ore sta circolando la notizia che riguarda l’acquisizione di Sonos di una startup attiva nel campo dell’implementazione di tecnologie quali il Bluetooth LE e il codec audio LC3.

Tutto fa pensare a una mossa dell’azienda statunitense specializzata nei dispositivi audio che sia indizio di un passo nel campo delle cuffie, una mossa verosimile considerando anche le dichiarazioni di un portavoce della società.

In arrivo delle cuffie wireless Sonos? Può darsi

L’acquisizione di T2 Software da parte di Sonos, così si chiama la startup specializzata nel settore Bluetooth audio succitata, rientra nei consueti piani di aziende come quest’ultima che, di tanto in tanto cercano e fanno proprie nuove realtà emergenti.

Lo conferma anche un portavoce che a Protocol ha dichiarato quanto segue: “Occasionalmente acquistiamo team, talenti e tecnologie che possano accrescere la nostra futura roadmap di prodotti”.

E considerando proprio quanto qui espresso, risulterebbe pertanto verosimile che Sonos, con una mossa del genere, possa aver proprio il mercato delle cuffie wireless in mente e nella futura roadmap citata.

D’altronde T2 Software è un’azienda fondata da Tim Reilly, un esperto in materia Bluetooth con un passato in Qualcomm che, con tale startup, ha voluto proprio dedicarsi appieno nella tecnologia Bluetooth Audio (Bose uno dei clienti, per dire).

L’implementazione del codec audio Bluetooth LC3 per il nuovo standard Bluetooth LE audio è uno degli obiettivi, che potrà garantire una resa migliore e consumi inferiori rispetto alle soluzioni odierne, secondo quanto dichiarato.

Comunque, per ora non ci sono altri indizi che possano corroborare quanto detto, ma nel caso in cui Sonos si apra al settore di mercato delle cuffie wireless, ne sapremo certo di più.

