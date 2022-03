Ancora problemi con macOS 12.3, la versione del sistema operativo per computer Apple ha rilasciato ufficialmente appena 10 giorni fa. All’indomani delle numerose segnalazioni relative a diversi Mac andati completamente in blocco, trapelano nuove criticità per gli utenti.

Stavolta le vittime paiono essere gli schermi esterni e i controller per giocare, dispositivi che con questa nuova versione di macOS spesso e volentieri non vengono rilevati, stando alle diverse segnalazioni emerse in queste ultime ore.

Controller e schermi esterni fuori uso con macOS 12.3

La versione 12.3 di macOS Monterey ha aggiunto un bel po’ di novità, da qualche giorno disponibili per tutti col rilascio della versione stabile. Si va dal supporto alla funzione Universal control, alla risoluzione di problemi quali il battery drain legato al Bluetooth, un bug emerso con la versione precedenti che ha afflitto in molti.

Come quasi sempre accade però, vige la regola nuove versioni nuovi problemi. Oltre a bloccare completamente alcuni Mac ai quali è stata sostituita la scheda madre, come detto, macOS 12.3 pare non andare d’accordo nemmeno con controller e schermi esterni. Le lamentele degli utenti emerse in questi ultimi giorni sono diverse e portano alla luce quella che pare essere una criticità piuttosto comune.

Partiamo dal problema di macOS 12.3 con gli schermi esterni. In molti segnalano avvisi di Nessun segnale quando tentano di collegarli ai propri Mac tramite USB C, altri lamentano problemi di rilevazione anche tramite HDMI; un brutto affare, dunque, soprattutto per chi col Mac ci lavora.

Stesso discorso per chi col Mac ci gioca, utenti che oltre a dover fare i conti con quanto sopra, danno notizia di problemi di connessione coi controller Bluetooth; la cosa strana è che pare accadere solo su determinati giochi.

Al momento non è certo dipenda necessariamente da macOS 12.3, ma le tante segnalazioni emerse legittimano l’ipotesi. Non resta dunque che attendere un’eventuale risposta da parte di casa Cupertino.

Leggi anche: Apple M1 contro Apple M2: quali sono le differenze