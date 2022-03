Il 2023 potrebbe rivelarsi un anno abbastanza caldo per Apple che, stando a quanto riportato in un rapporto di Display Supply Chain Consultants, pare abbia in serbo versioni inedite, per quanto riguarda i fattori di forma, del MacBook Air e dell’iPad standard.

Entrando nello specifico, Apple starebbe pianificando un Macbook Air e un iPad entry-level dotati di un display leggermente più grande.

MacBook Air da 15 pollici nei pensieri di Apple?

Il rapporto trimestrale della DSCC, Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology, include alcune curiosità su cosa ci potremmo aspettare da Apple nei prossimi anni: chiaramente, si tratta di un report riservato ai soli membri del settore ma, grazie al portale 9to5Mac, siamo in grado di riportarvi alcune curiosità sul futuro di Apple condivise con loro dall’analista Ross Young.

Secondo la DSCC, Apple sta pianificando una nuova variante del proprio laptop entry-level, disponibile al momento solo in versione da 13 pollici: il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per vedere un MacBook Air da 15 pollici, accompagnato, forse, da un MacBook Air con schermo leggermente più grande rispetto agli attuali 13,3 pollici (si parla di massimo 14 pollici).

Per quanto concerne gli iPad, Apple starebbe pensando di dotare il proprio iPad entry-level di uno schermo leggermente più grande rispetto ai 10,2 pollici dell’attuale.

Facciamo ordine

Stando a quanto riportato, nel 2023 Apple dovrebbe rinnovare l’iPad entry-level dotandolo di un display più grande: è ipotizzabile che la casa di Cupertino non voglia stravolgere il design di un prodotto così iconico, unico vero baluardo della prima era degli iPad.

Per quanto concerne i MacBook Air, tra lasciare e raddoppiare, Apple avrebbe scelto di raddoppiare: nel 2023 potremmo assistere al lancio di ben due MacBook Air, uno da 15 e uno da 13 o 14 pollici. Questo potrebbe essere il momento buono per osare, visto che presto arriveranno i chip Apple Silicon M2 e visto che l’azienda è nella fase centrale della transizione dai processori Intel a ai processori proprietari.

