Per aiutare gli utenti a interagire al meglio con il team di Twitch, sono in arrivo nuovi strumenti che hanno lo scopo di permettere agli utenti di partecipare attivamente per rendere il servizio sempre più sicuro. Le novità includono un processo di segnalazione più intuitivo e un portale dei ricorsi semplificato.

Twitch migliora l’esperienza di segnalazione

Twitch ha comunicato che a partire dalla prossima settimana la piattaforma metterà a disposizione un processo di segnalazione aggiornato con il quale gli utenti di Twitch potranno segnalare in modo più accurato problemi specifici, ma anche per fornire dati preziosi su potenziali comportamenti scorretti emergenti.

Sulla base del feedback della comunità, Twitch ha sviluppato uno strumento con un design più semplice e intuitivo che include una nuova funzionalità di ricerca per trovare subito il motivo esatto della segnalazione, oltre a menu personalizzati per contenuti live, VOD o clip.

Quando una segnalazione viene archiviata verrà ancora richiesto di selezionare il motivo di segnalazione più pertinente e di includere quante più informazioni e contesto possibile, in modo da aiutare il team di Twitch a elaborare la segnalazione in modo più rapido ed efficace. In quest’ottica la piattaforma raccomanda di fare la segnalazione non appena si nota il comportamento non idoneo.

Questa funzionalità diventerà progressivamente disponibile per gli utenti di tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi e inizialmente sarà disponibile solo per gli utenti Web e successivamente anche per gli utenti dell’app.

Twitch rinnova il portale dei ricorsi

Da oggi è attivo il nuovo portale dei ricorsi, uno strumento molto richiesto dai creator che ora aiuterà gli addetti di Twitch a rivedere i ricorsi più rapidamente, oltre a semplificare il processo per gli utenti, grazie alla visibilità sulle esecuzioni ammissibili al ricorso e alla visualizzazione dello stato e dell’esito delle richieste in corso e di quelle precedenti.

Nella maggior parte dei casi, solo le esecuzioni emesse negli ultimi 60 giorni saranno visualizzabili e ammissibili per i ricorsi, in modo da eliminare lo spam e a garantire che i team possano risolvere i ricorsi validi più rapidamente ed equamente.

Tuttavia, se uno streamer sta attualmente scontando una sospensione a tempo indeterminato, anche se è iniziata da più di 60 giorni, questa sarà disponibile tramite il portale in modo che lo streamer abbia l’opportunità di rivedere il caso, se idoneo.

I ricorsi che sono in fase di revisione saranno indicati come “Pending”. Una volta che il proprio ricorso è stato esitato, apparirà come “Accettato” o “Rifiutato”, inoltre arriverà anche un’email di aggiornamento quando il proprio ricorso sarà risolto, che da ora includerà maggiori dettagli sulla decisone presa dal team di Twitch.

Per rendere il portale dei ricorsi ancora più accessibile è stato aggiunto un link nel menu del profilo dello streamer sotto la voce “Sicurezza”, il quale è accessibile anche se si è attualmente sospesi da Twitch, inoltre le notifiche dell’applicazione ora includono un link diretto al portale dei ricorsi.

