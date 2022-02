Un prototipo della nuova Mini Electric è stato avvistato durante i test invernali nel nord Europa. Nonostante il camuffamento è evidente che si tratta del prototipo della Mini elettrica il cui lancio è previsto per il 2023, mentre gli adesivi “Electric Test Vehicle” non lasciano dubbi in merito alla propulsione.

La rivale della Fiat 500 di fabbricazione britannica arriverà con propulsori ICE ed EV e sarà costruita in Cina su una nuova piattaforma dedicata in collaborazione con Great Wall Motors. L’attesissimo modello completamente elettrico sarà lanciato insieme a una variante a benzina costruita a Oxford.

La nuova Mini elettrica arriverà con propulsori ICE ed EV

La Nuova Mini elettrica è stata presentato ufficialmente in anteprima a novembre dello scorso anno ed è probabile che il modello a tre porte sarà affiancato da una variante a cinque.

La tre porte 2023 di Mini inaugurerà un nuovissimo design degli interni che utilizza la nuova tecnologia per espandere le sue opzioni di personalizzazione. Mini ha anticipato che il quadro strumenti avrà speciali superfici che consentiranno essenzialmente di ridisegnare l’abitacolo a piacimento.

Il modello a tre porte arriverà insieme a un paio di nuove auto di piccole dimensioni sviluppate in Cina. Una di queste dovrebbe essere la supermini ultracompatta Minor e l’altra un crossover compatto.

Mini punta a raggiungere il suo obiettivo di veicoli elettrici puri che rappresenteranno il 50% delle vendite globali entro il 2027, sebbene saranno offerti anche con motori a combustione.

Un futuro completamente elettrico è previsto anche per la linea ad alte prestazioni John Cooper Works di Mini. La casa automobilistica lancerà la sua ultima auto a combustione nel 2025.

