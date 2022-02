Le vendite di auto elettriche continuano a crescere in Europa e i dati del mese di gennaio 2022 certificano la crescente richiesta di auto a zero emissioni da parte degli automobilisti del continente. Andando ad analizzare la classifica dei modelli elettrici più venduti in Europa, relativa al primo mese dell’anno in corso, si notano diverse sorprese.

Tesla e la sua Model 3, la più venduta in Europa nel corso del 2021, escono dalla Top 10 e fanno spazio agli straordinari risultati ottenuti dal Gruppo Hyundai che comprende i marchi Kia e Hyundai. Il gruppo coreano ha piazzato quattro auto nella Top 10 dei più venduti in Europa conquistando anche la prima pozione staccando le proposte di Stellantis e Volkswagen. Vediamo i dettagli:

La Kia Niro è l’auto elettrica più venduta in Europa

È il crossover di casa Kia a guidare la classifica delle auto elettriche più vendute in Europa nel corso del primo mese del 2022. A gennaio, infatti, la Kia Niro ha totalizzato, con la sua variante elettrica a zero emissioni, un totale di 4.049 unità vendute sul mercato europeo. Per il modello si tratta di una crescita del +27% rispetto allo scorso anno. Da notare che più della metà delle Niro vendute in Europa, poco meno di 7 mila, sono elettriche.

Ricordiamo che la Kia Niro in versione elettrica (la denominazione commerciale è Kia e-Niro) è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 35,850 euro (circa 10 mila euro in più del modello benzina) e può contare su di un’autonomia fino a 455 chilometri, nella variante dotata di un pacco batterie da 64 kWh. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, per una carica fino all’80% bastano 54 minuti. Kia propone sette anni di garanzia a chilometraggio illimitato sulla sua vettura.

La seconda posizione della classifica delle auto elettriche più vendute in Europa viene conquistata dalla Renault Zoe che, nonostante un calo del –4% rispetto allo scorso anno, registra un totale di 3.338 unità vendute. La piccola elettrica di Renault, quindi, si conferma un riferimento del mercato a zero emissioni in Europa. Terza posizione per l’italiana Fiat 500 Elettrica che totalizza 3.276 unità vendute andando a raddoppiare (+106%) le vendite dello scorso anno.

Giù dal podio la Hyundai Kona, modello nato da un progetto comune con la Kia Niro, che chiude il mese di gennaio con un totale di 3.203 unità vendute in Europa ed un miglioramento delle vendite del +32% rispetto al gennaio dello scorso anno. Ottimi dati arrivano anche dalla Volkswagen ID.4 che si ferma a 3.146 unità vendute nel corso del primo mese dell’anno. Sesta posizione per la Dacia Spring con 3.138 unità vendute che precede la Skoda Enyaq con 3.064 unità vendute.

A completare la Top 10 troviamo altri due modelli coreani e uno francese: la Hyundai IONIQ 5 ha registrato un totale di 3.037 unità vendute precedendo la Kia EV6 che chiude il mese di gennaio con 2.987 unità vendute. La Top 10 si chiude con la Peugeot 208 che si ferma a 2782 unità vendute replicando il risultato ottenuto nel corso del mese di gennaio dello scorso anno.

Lontanissima dalla Top 10, invece, è Tesla che continua a registrare vendite altalenanti sul mercato europeo. Complessivamente, la casa americana ha venduto poco più di 800 unità, considerando tutta la sua gamma di auto elettriche.

Cosa succede in Italia?

La Kia Niro non registra un particolare successo in Italia con appena 44 unità vendute e il 19° posto nella classifica delle auto elettriche più vendute nel nostro Paese. A guidare le vendite in Italia del mercato delle auto a zero emissioni è la Dacia Spring. Il piccolo crossover di casa Dacia ha, infatti, totalizzato 656 unità vendute nel corso del mese di gennaio in Italia, raggiungendo anche una quota di mercato del 17.9%. Da notare che circa il 20% delle Spring vendute da Dacia in Europa sono state distribuite sul mercato italiano.

Seconda posizione tra le elettriche più vendute in Italia per la Fiat 500. La city car a zero emissioni prodotta nello stabilimento di Mirafiori si ferma a 548 unità vendute nel nostro Paese. Sul podio c’è spazio anche per la Renault Twingo che totalizza 298 unità vendute. A completare la Top 5 per il mercato italiano troviamo la Smart ForTwo, con 230 unità vendute, e la Renault Zoe, con 228 unità vendute.