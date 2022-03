Per tutta la giornata di oggi, 21 marzo, sull’Acer Store sono disponibili due offerte “bomba” dedicate ad altrettanti notebook della gamma Acer che potranno essere acquistati con un extra sconto che verrà applicato direttamente nel carrello. I notebook in questione sono l’Acer Swift 3, nella variante da 16.1 pollici, e il notebook da gaming, Acer Nitro 5, in una configurazione top di gamma, con scheda video RTX 3080 di NVIDIA, pensata per gli utenti alla ricerca del massimo della potenza disponibile. Ecco come sfruttare le due offerte proposte oggi da Acer:

Due notebook Acer in super offerta solo per oggi

L’Acer Store lancia alcune offerte imperdibili su due dei migliori notebook Acer in circolazione. Solo per oggi è disponibile con un extra sconto di 500 euro l’ottimo notebook da gaming e riferimento della gamma del brand, Acer Nitro 5 AN515-45. Il notebook viene proposto al prezzo di 2.499 euro che diventano 1.999 euro grazie all’extra sconto disponibile solo per oggi. L’offerta è davvero da non perdere considerando la scheda tecnica di questo portatile.

L’Acer Nitro 5 in offerta, infatti, può contare sul processore Ryzen 7 5800H supportato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB di memoria dedicata. A completare le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM (con uno slot libero per portare la RAM fino a 32 GB) ed 1 TB di SSD PCIe. Il display è da 15,6 pollici. Si tratta di un pannello IPS LCD con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e refresh rate massimo di 165 Hz.

Il notebook ha Windows 11 Home. Da segnalare anche la presenza del supporto al Wi-Fi 6. Nonostante le dimensioni e l’hardware di fascia alta (che richiede un sistema di raffreddamento di alto livello per tenere sotto controllo le temperature), l’Acer Nitro 5 proposto in offerta presenta un peso complessivo di 2,2 chilogrammi che lo rende facilmente trasportabile.

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di seguito. Il notebook è disponibile con spedizione gratuita. Da notare che possibile pagare con carta di credito/debito oppure con PayPal o anche in 3 rate senza interessi con Klarna.

Acquista l’Acer Nitro in offerta solo per oggi a 1999 euro

Interessantissima è anche la seconda offerta dell’Acer Store di oggi. In sconto, infatti, c’è l’Acer Swift 3 in versione SF316-51 con scocca grigia. Il notebook viene proposto al prezzo di 749 euro ma, grazie all’extra sconto di 150 euro applicato in automatico nel carrello, è possibile acquistarlo ad appena 599 euro. Considerando le specifiche, si tratta di un’offerta davvero imperdibile.

Questa configurazione dello Swift 3 può contare su di un display da 16,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i5-11300H (CPU Quad-Core con clock massimo di 4,4 GHz e GPU integrata Iris Xe) che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD PCIe.

Da segnalare la presenza di Windows 10 (aggiornabile a Windows 11) e del supporto Wi-Fi 6. C’è anche una ricca dotazione di porte con 2 USB di tipo A e 1 USB di tipo C (3.2 Gen 2) oltre ad una porta HDMI. La tastiera è retroilluminata. Nonostante le dimensioni importanti, lo Swift 3 in offerta presenta un peso ridotto (1,75 chilogrammi) che non ne limitata la portabilità.

Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Acquista l’Acer Swift 3 in offerta solo per oggi a 599 euro