Stando a quanto riportato dal portale The Verge, Microsoft ha affermato tramite Missy Quarry, la propria community manger per gli Insider di Microsoft Edge, di avere collaborato con Valve per far funzionare il servizio Xbox Cloud Gaming sulla console portatile Steam Deck, attraverso una versione beta del proprio browser Microsoft Edge.

Per usufruire del servizio, basterà installare la beta di Edge ed eseguire alcune attività della riga di comando (Microsoft raccomanda l’uso di un mouse e una tastiera durante l’installazione).

Quarry sottolinea come i membri del team di sviluppo siano “particolarmente entusiasti di ciò” e che questo sia “solo l’inizio” del gaming tramite il browser Edge, suggerendo che l’esperienza offerta ai videogiocatori potrebbe migliorare in futuro.

Anche Catherine Gluckstein, responsabile di prodotto e strategia per Xbox Cloud Gaming, ha annunciato la notizia tramite un tweet (riportato qui sotto).

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC — Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022

Sebbene molti titoli degli Xbox Game Studios possano essere eseguiti nativamente su Steam Deck, il servizio in abbonamento Xbox Game Pass non è disponibile su Steam.

La versione compatibile con Linux del browser Microsoft Edge adesso include il supporto per i controlli dello Steam Deck ed è disponibile attraverso il “Discover Software Center” di SteamOS; Microsoft ha inoltre fornito istruzioni dettagliate per aiutare gli utenti a generare su Steam Deck un link a Xbox Cloud Gaming per facilitare i futuri accessi al servizio.

Non deve sorprendere che Microsoft stia alacremente lavorando per supportare Steam Deck, nonostante la piattaforma sia basata su Linux: in questo modo, Microsoft spinge gli utenti a provare il proprio browser e altri giochi (che altrimenti sarebbero stati ignorati), oltre a garantirsi un indubbio ritorno economico, allargando il pubblico del suo servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Anche il CEO di Valve, Gabe Newell, ha dichiarato di essere entusiasta nell’aiutare Microsoft a portare il proprio Game Pass su Steam; fino a quando questo non accadrà, Xbox Cloud Gaming (sulla beta di Microsoft Edge) e l’avvio di Windows su Steam Deck rimangono gli unici modi per usufruire del servizio.

