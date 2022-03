È atteso per il prossimo 5 aprile un evento Microsoft in cui Panos Panay, vice presidente esecutivo e chief product officer di Windows, presenterà il futuro del “lavoro ibrido basato su Windows”.

La pagina dedicata all’evento non rivela molto in realtà, sappiamo che verrà posta l’attenzione sugli strumenti di Windows per la produttività, la collaborazione, la gestione e la sicurezza, sia nel client che nel cloud. Considerando che nel panorama attuale, l’ufficio è più un’idea che un luogo fisico preciso, durante la presentazione potrebbero trovare posto diversi argomenti tra cui Windows 365, Microsoft Fluid Framework e le nuove integrazioni di Microsoft Teams.

Lo scorso anno il CEO Satya Nadella scriveva su LinkedIn che “Il lavoro ibrido rappresenta il più grande cambiamento nel modo in cui lavoriamo nella nostra generazione. E richiederà un nuovo modello operativo, che abbraccia persone, luoghi e processi”. È evidente che gli sforzi di Microsoft siano indirizzati a sviluppare soluzioni che permettano di soddisfare le specifiche esigenze delle persone, la maggior parte dei dipendenti infatti desidera opzioni di lavoro a distanza più flessibili, senza però rinunciare ad una maggiore collaborazione tra le persone; questo è, secondo il CEO, il paradosso del lavoro ibrido, a cui l’azienda tenta di rivolgersi migliorando ed ampliando i servizi a disposizione degli utenti. Scopriremo quali migliorie e servizi Microsoft abbia in serbo per noi il 5 aprile.

