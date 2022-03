Da quando Apple ha separato iPadOS da iOS, ha apportato parecchi cambiamenti al proprio sistema operativo per iPad al fine di ottimizzarlo per gli schermi dalle grandi dimensioni e di renderlo migliore nel multitasking.

Ad esempio, con iPadOS 15 è stata introdotta la comoda funzione Quick Note che permette di prendere appunti partendo da qualsiasi punto del sistema operativo.

Da sempre, le app vengono aperte su iPad a schermo intero; due app possono poi essere affiancate tramite la funzione Split View, ma sempre occupando per intero lo schermo.

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui il team di sviluppo starebbe lavorando a una nuova funzionalità, nota internamente come Apple Mixer, capace di offrire più opzioni nella gestione delle app aperte sullo schermo: una singola app continuerà ad aprirsi a schermo intero ma verrebbe automaticamente ridotta in finestra qualora venisse collegata una tastiera all’iPad.

Si tratterebbe dell’ennesimo step atto ad avvicinare il mondo degli iPad al mondo dei Mac, in un contesto in cui, sempre più, i tablet (specie quelli dalle dimensioni generose) vengono proposti come sostituti dei laptop.

A diffondere questo rumor è il noto leaker Majin Bu, autore di alcuni spoiler sugli iPhone 13 verdi mostrati all’evento Peek Performance di Apple.

Apple is developing a smart system for iPadOS. Apps will continue to open full screen but automatically shrink when connected to keyboard and trackpad. Internally it is called Apple Mixer. We don’t know if it will be included in iPadOS 16 or not, It should be M1 iPad exclusive. pic.twitter.com/1WfMj5TGue

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 15, 2022