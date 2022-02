Microsoft è costantemente al lavoro per migliorare i propri prodotti e servizi a beneficio degli utenti, poco tempo fa vi abbiamo riportato di una nuova funzione legata a Microsoft Teams e iPhone. Oggi torniamo a parlarvi della piattaforma di gestione di team lavorativi del colosso di Redmond, che è in procinto di ricevere nuove integrazioni con LinkedIn e OneDrive. Vediamo cosa bolle in pentola.

LinkedIn e OneDrive verranno maggiormente integrati in Microsoft Teams

La piattaforma di Microsoft riceve costantemente nuove funzionalità, ora stando alla roadmap di Microsoft 365, la casa madre è al lavoro per introdurre una nuova integrazione per le chat individuali con LinkedIn. La distribuzione della nuova funzione è prevista per il prossimo mese, aggiungerà una scheda LinkedIn al pannello delle chat di un determinato contatto: così facendo sarà possibile non solo aver sott’occhio le precedenti esperienze lavorative di un collaboratore, ma anche capire più rapidamente in quale ambito/contesto lavora così da decidere se rivolgersi a lui o ad altri.

Un’altra integrazione che verrà introdotta in Teams riguarda OneDrive, in programma per il mese di aprile, consentirà di trovare agilmente tutti i file di Teams in una nuova sezione denominata “I tuoi team”. Questa funzione potrebbe facilitare la vita a chi condivide svariati file tramite la piattaforma, ma non ricorda poi con esattezza da quale chat provengono, in questo modo tutti i file verranno stoccati in un unico luogo di facile accesso. Inoltre, visitando un sito di SharePoint, si avrà la possibilità di vedere i file Teams associati a quel sito.

Infine Teams riceverà, sempre il prossimo mese, una nuova funzione per le chat non di riunione: si tratta di un nuovo filtro che permetterà di rimuovere dalla lista delle conversazioni le chat relative alle riunioni con i bot. Ciò dovrebbe essere d’aiuto a coloro che hanno molte chat di riunione, in modo da permettergli di trovare una persona o un gruppo specifico più facilmente.

