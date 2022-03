È un’indiscrezione che vi abbiamo riportato ieri, pare che Apple abbia intenzione di rilasciare la serie iPhone 14 composta da quattro dispositivi, accantonando la variante “mini”; ora arrivano conferme in merito anche dai colleghi di 9to5mac.

Le indiscrezioni su iPhone 14

Come volevano le precedenti voci, anche 9to5mac conferma che, stando a non meglio precisate fonti, la linea iPhone 14 di Apple per il 2022 vedrà quattro dispositivi, privati della versione mini; secondo quanto riferito le versioni da 6,1 pollici e 6,7 pollici (nomi in codice D27 e D28) avranno la stessa risoluzione del display di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, mentre i display di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ( nomi in codice D73 e D74) potrebbero essere leggermente più alti con lo scopo di ospitare il “nuovo notch“.

Per quanto riguarda i processori, le fonti ipotizzano due nuovi modelli di iPhone 14 basati su chip A15 (di cui attualmente esistono due varianti, una delle quali con un core GPU aggiuntivo e 6 GB di RAM), mentre gli altri due avranno dei chip nuovi; si ipotizza altresì che la versione più prestante di A15 possa essere utilizzata per entrambi i modelli entry level, visto che le indiscrezioni vogliono tutti i modelli di iPhone 14 dotati di 6 GB di RAM.

Apple lavora anche su funzioni satellitari

Lo scorso anno, prima della presentazione di iPhone 13, si era già vociferato circa eventuali funzioni di comunicazione via satellite, che però non videro la luce con l’ultima gamma di smartphone di Apple; ora pare che l’azienda sia ancora al lavoro per aggiungere la possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo con questa tecnologia. Questo sistema, che internamente viene chiamato “Stewie“, pare possa già vantare dei prototipi in grado di inviare messaggi di testo via satellite, tuttavia non ci sono al momento informazioni circa un’eventuale implementazione di questa tecnologia sui modelli in arrivo quest’anno.