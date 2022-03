Rimanendo fedele alla consueta tabella di marcia, Microsoft ha rilasciato nei giorni scorsi la solita nuova build settimanale di Windows 11 nel canale Dev per gli utenti iscritti al programma Windows Insider e le novità proposte con la build 22572 comprendono le nuove app Family e Clipchamp e un gradito ritorno in Esplora file.

Dunque, dopo che nei giorni scorsi avevamo parlato del bug che metteva a repentaglio la privacy degli utenti, andiamo a scoprire qualche dettaglio sulle ultime nuove aggiunte.

Windows 11 build 22572: Family, Clipchamp e un gradito ritorno

Le due novità principali che gli iscritti al programma Insider hanno trovato nella build 22572 di Windows 11 sono le app Family e Clipchamp.

Procedendo con ordine, Family è un’applicazione che consente agli utenti di gestire le impostazioni relative alla famiglia del proprio account Microsoft. Inoltre, nel caso in cui si abbia un gruppo di famiglia, l’app offre una panoramica di tutti i membri che ne fanno parte, la gestione dello screen time per i bambini e persino la possibilità di vedere la posizione di ciascun membro in tempo reale. È bene precisare come quest’app sia inclusa esclusivamente nelle versioni Windows 11 Home, pertanto gli utenti Pro non devono temere l’aggiunta di un’ennesima app.

Cambiando completamente argomento, Clipchamp è uno strumento di editing per video che Microsoft aveva acquisito lo scorso anno e che, al lancio di Windows 11, aveva scelto di includere nelle nuove installazioni. Più precisamente, era l’icona di Clipchamp ad essere inclusa, dal momento che, essendo lo stesso un video editor web-based, veniva eventualmente installato come web app. La novità, adesso, è che Clipchamp arriva preinstallato out of the box, eliminando la necessità che sia l’utente a doverlo scaricare ed installare. La sua natura non è comunque cambiata: si tratta pur sempre di una web app.

La terza novità consiste in un ritorno tanto banale quanto gradito che è stato segnalato su Twitter da Rafael Rivera: in Windows 11 22572 sono nuovamente disponibili i tab all’interno di Esplora file (feature 34370472), ecco un paio di screenshot.

Un’altra novità attiene a Windows Search e Microsoft ha annunciato che sarà disponibile dalla prossima settimana anche per Windows 10. La nuova funzione è denominata “search highlights” e consiste nel mostrare agli utenti trivia e ricerche popolari — festività/ricorrenze, fatti accaduti nella stessa data e quant’altro — in base alla data del giorno. Le informazioni mostrate cambieranno nel caso di accesso effettuato con un account lavorativo o scolastico: in questi casi, Search mostrerà informazioni rilevanti sull’organizzazione di riferimento, come persone e file.

Tornando all’attualità, il team di Redmond ha aggiornato l’aspetto grafico della Coda di stampa, adesso più in linea con il nuovo design language di Windows 11 e dotata anche del supporto al tema scuro. Inoltre, Windows Sandbox e l’app Quick Assist sono ora dotate di nuove icone in Fluent Design e l’icona del centro notifiche è stata aggiornata per contenere un’indicazione apposita quando è attiva la modalità Non disturbare. In aggiunta a questo, è stata introdotta la possibilità di aprire il classico menu contestuale “Mostra altre opzioni” tenendo premuto Shift mentre si esegue un click col tasto destro su un elemento sul desktop o in Esplora file. Infine, Windows Terminal viene chiamato solo Terminal nel menu Start, Windows Media Player è ora Windows Media Player Legacy (visto che c’è un nuovo Media Player) e c’è qualche piccola modifica nelle Impostazioni.

La lista completa e lunghissima dei fix, ma anche quella dei problemi noti, di Windows 11 build 22572 sono leggibili a questo link.

Clipchamp non è gratis: occhio ai prezzi

L’acquisizione di Clipchamp da parte di Microsoft risale allo scorso settembre e risponde alla volontà di usare questo servizio di video editing con base cloud per un cambio di passo come non ne avvenivano da Movie Maker.

Tuttavia, c’è un dettaglio da non sottovalutare: il servizio non è gratis e non costa neppure poco. Le opzioni a disposizione, una volta installato Windows 11 build 22572, sono poche, basti pensare all’esportazione limitata a 480p nel piano Basic gratuito. Gli altri piani, come mostra l’immagine, sono:

Creator a 9 dollari al mese, con 720p, cloud storage illimitato e audio stock illimitato;

a 9 dollari al mese, con 720p, cloud storage illimitato e audio stock illimitato; Business a 19 dollari al mese, con in più 1080p e brand kit;

a 19 dollari al mese, con in più 1080p e brand kit; Business Platinum a 39 dollari al mese, con in aggiunta video e image stock illimitati.

Le limitazioni sono pesanti e i limiti di competitività rispetto alla concorrenza evidenti: iMovie di Apple è gratis per chi si trova nell’ecosistema della mela, senza pubblicità e supporta il 4K. Questo senza scomodare Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve e tante altre soluzioni (ecco il nostro approfondimento sulle migliori soluzioni gratuite).

Insomma, la mossa di Microsoft non sembra delle più astute, resta solo da capire se questi piani e i rispettivi prezzi siano definitivi o passibili di modifiche prima del rilascio al pubblico.

