Su Amazon è partita la Microsoft Week con tante offerte da non perdere sui prodotti Microsoft. A disposizione degli utenti ci sono sconti da cogliere al volo sulla gamma Surface, come lo sconto sull’ottimo Surface Pro 7 o quello per il nuovo Pro 8, oltre che su di una lunga lista di accessori. Naturalmente, non mancano le offerte sui notebook con Windows 11 e sui prodotti della gamma Xbox. Andiamo a vedere quali sono le promozioni più interessanti da cogliere al volo per la Microsoft Week di Amazon:

La Microsoft Week di Amazon è partita e le offerte da sfruttare sono davvero tante. Le promozioni riguardano tutti i prodotti collegati al mondo Microsoft, a partire dai portatili Windows e fino ad arrivare ai videogiochi per Xbox. Di seguito andremo a vedere le proposte migliori (vi basterà cliccare sul nome del prodotto per raggiungere lo store di Amazon e completare l’acquisto).

Partiamo dai prodotti Surface. La gamma di dispositivi di Microsoft è in offerta in diverse varianti. Tra gli sconti più interessanti segnaliamo il Surface Laptop 4 con CPU Ryzen, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene proposto al prezzo di 897 euro. Tra le offerte c’è spazio anche per il Surface Pro 7 che, nella variante con Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD, è proposto a 799 euro.

Da non perdere anche l’offerta dedicata al nuovo Surface Pro 8. La variante con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD del tablet di Microsoft viene proposta in sconto a 1.099 euro invece di 1.299 euro. Il taglio di prezzo di 200 euro è molto interessante considerando che il prodotto è arrivato sul mercato italiano solo recentemente. Occhio anche alle offerte dedicate ai notebook Windows 11.

Tra le promozioni in corso segnaliamo l’offerta dedicata ad ASUS VivoBook 15 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il portatile viene proposto al prezzo scontato di 599 euro. In sconto c’è anche il Huawei MateBook 14 2021 che viene proposto a 999 euro nella variante con Intel Core i7, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. In offerta c’è anche l’Honor MagicBook X15 che viene proposto a 493 euro.

Da segnalare l’ottima offerta dedicata a Microsoft 365 Family, l’abbonamento che mette a disposizione tutto il pacchetto Office e 1 TB di spazio d’archiviazione su OneDrive per un totale di 6 utenti. L‘abbonamento annuale è disponibile al prezzo scontato di 54,99 euro invece che 99 euro. Tra le offerte c’è anche il disco di memoria esterna Seagate Game Drive da 2 TB per Xbox Series X e Series S oltre che per le Xbox One. L’accessorio è disponibile al prezzo di 98,99 euro con 1 mese di abbonamento al Game Pass in regalo.

Per tutta la settimana è, quindi, possibile sfruttare ottime offerte sui prodotti Surface, su vari notebook Windows 11 e su tutto l’ecosistema di Microsoft. L’elenco dei prodotti in offerta è molto articolato e quelli segnalati in precedenza sono solo alcune delle offerte più interessati della Microsoft Week. Per accedere all’elenco completo ed aggiornato delle promozioni in corso è possibile sfruttare il link qui di seguito.

