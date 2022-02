Microsoft ha annunciato che la nuova app Media Player per Windows 11 è ora disponibile nel canale Beta di Windows Insider. Il nuovo Media Player ha debuttato sul canale Dev di Windows Insider a novembre come app unificata che sostituisce le app Groove Musica e Film e TV.

Il nuovo Media Player è disponibile per Windows Insider beta

Oltre a riunire le funzionalità di riproduzione di musica e video in un’unica app, il nuovo Media Player sfoggia un design nuovo e più in linea con l’aspetto di Windows 11. Tutte le icone sono state ridisegnate con un pulsante di riproduzione evidenziato al centro della barra inferiore.

La nuova app Media Player sembra ispirarsi alla storica app Windows Media Player e consente di aggiungere tutte le cartelle che si desidera scansionare per i file musicali e video, oltre a offrire la possibilità di creare playlist e tutte le funzionalità tipiche di un lettore multimediale.

Media Player supporta anche una modalità Picture-in-Picture sia per i file video che per i file musicali e durante la riproduzione di quest’ultimi l’app visualizza la copertina dell’album da cui proviene il brano.

Nonostante il nuovo Media Player prometta bene, il classico Windows Media Player è ancora disponibile nella cartella Strumenti di Windows.

Windows 11 sta per ricevere tante novità con il prossimo importante aggiornamento, inclusa una “public preview” per il sistema che consente l’utilizzo di app Android in Windows 11.

